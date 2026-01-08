مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در راستای تکمیل پروژه توسعه‌ای خود، موفق به تأمین مالی ۵ هزار میلیارد ریالی از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس انرژی ایران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صادقی افزود: این اوراق در تاریخ ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ با موفقیت عرضه و پذیره‌نویسی شد. از این طریق پتروشیمی سبلان در ازای دریافت وجه نقد از خریداران، متعهد می‌شود تا کالای پایه را در زمان معینی به آنها تحویل دهد.

مدیرعامل موسسه تصریح کرد: آیین انتشار این اوراق با حضور مدیران ارشد حوزه سرمایه‌گذاری و صنعت پتروشیمی، از جمله مدیران شرکت صنایع پتروشیمی سبلان، هلدینگ انرژی سپهر، شرکت سبدگردان قلک و شرکت تأمین سرمایه سپهر صادرات برگزار شد. کنسرسیوم متشکل از سبدگردان قلک و تأمین سرمایه سپهر صادرات به‌عنوان متعهدان پذیره‌نویسی، نقش مؤثری در موفقیت این فرآیند ایفا کردند.

صادقی اظهار داشت: هدف از این تأمین مالی، تکمیل پروژه سبلان ۲ اعلام شده است؛ پروژه‌ای که با توجه به شرایط پیچیده تأمین مالی در سال‌های گذشته، اکنون وارد مرحله اجرایی جدی‌تری شده است. مدیران حاضر در این مراسم، موفقیت عرضه این اوراق را نشانه‌ای از هم‌افزایی میان نهاد‌های مالی و بخش تولید دانستند.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی سبلان نیز در این خصوص با اشاره به سابقه طولانی اجرای پروژه، اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و حمایت مجموعه هلدینگ انرژی سپهر و به ویژه مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مسیر تکمیل پروژه هموار شده است.

وی افزود: این اقدام در جهت بهره‌مندی حداکثری از فرصت‌های تامین مالی بازار سرمایه و پیشبرد استراتژی تمرکز بر تکمیل سریع پروژه‌های جاری انجام شده است.