\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0631\u0648\u0634 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0644\u0627\u0628\u0631\u06af \u0648 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0627\u0631\u0632 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0634\u062f.\n