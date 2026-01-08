به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _پنجشنبه هجدهم دی _ منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهر‌های آبادان ۱۵۶، اندیمشک ۱۵۶، اهواز ۱۵۹، خرمشهر ۱۶۲، دشت آزادگان ۱۶۸، شادگان ۱۵۷، شوشتر ۱۵۵، کارون ۱۶۵، ماهشهر ۱۷۳ و هویزه ۱۷۹ میکروگرم برمترمکعب ثبت شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی است.

شاخص آلودگی هوا در شهر‌های آغاجری ۱۱۸، بهبهان ۱۳۰، دزفول ۱۰۲ و ملاثانی ۱۰۵ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل این شاخص در شهر‌های امیدیه، باغملک، شوش و مسجدسلیمان قبول ارزیابی شده است.

اندیکا، ایذه، دهدز، رامهرمز و لالی نیز شهر‌های با هوای پاک گزارش شده‌اند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.