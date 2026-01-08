پخش زنده
از چاپ کتاب «سپیدهدم در غزه» روایتهایی از زندگی و فرهنگ فلسطینیان، تا کتاب «مردی که مراقب همهچیز بود» قصههایی واقعی و خواندنی از زندگی شهید احمد کاظمی که بزودی در این حوزه روانه بازار نشر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «سپیدهدم در غزه»، روایتهایی از زندگی و فرهنگ فلسطینیان، که بهسادگی در کلیشههای رسانهای به اعداد و آمار تقلیل یافتهاند، به تصویر میکشد.
این کتاب که از مجموعه «خط سرخ» است، زندگیهایی پُر از شادی و معنا را روایت میکند و همچون نمادی از مقاومت در برابر ویرانی و گواهی بر امید و سرزندگی مردمان مظلوم غزه ایستاده است.
روایتهای کتاب «سپیدهدم در غزه» در کنار هم تصویری را شکل میدهند که کلیشههای رسانهای از غزه را از بین میبرد. این کلیشهها غزه را زاغهای بیارزش نشان میدهند؛ در حالی که این روایتها به سادگی و از طریق تاکید برچیزهایی، عمیق غنای جامعه غزه را به تصویر میکشند، مانند اینکه محصولات در مزارع غزه برداشت میشوند، جوانان عاشق غزهای برای خرید جواهرات و گوشی همراه به بازار میروند، خانوادهها در ساحل پیکنیک برپا میکنند، کشیشها کودکان غزهای را غسل تعمید میدهند، دانشجویان به مستندسازی سایتهای باستانشناسی غزه میپردازند و بزرگسالان روایتها و اشیای قدیمی به جا مانده از گذشته غزه را به عنوان شالودههای جوامع امروز غزه حفظ میکنند.
این کتاب در طول سه ماه یعنی از ماه مارس تا مه ۲۰۲۴ نوشته شده است. ویراستارانی در لندن، پاریس، امان، قاهره، اورشلیم و در غزه زمان برقرارشدن ارتباطات، روایتها را گردآوری و رونویسی و ترجمه کردند. بعضی از مصاحبهها هم به صورت حضوری گرفته شده و تعدادی هم از طریق کنار هم قراردادن پیامهای متنی و یادداشتهای صوتی آماده شدند. اغلب صوتها در ساعات ابتدایی صبح و با صدای بمباران در پسزمینه صدای گویندگان دریافت میشدند. در نسخه اصلی کتاب، نویسندگان نوشتند: درآمد حاصل از فروش این کتاب برای حمایت از خیریه «کمک پزشکی برای فلسطینیان» اختصاص خواهد یافت.
غزه شهری سرشار از انسانیت و خلاقیت، غنی از فرهنگ و صنعت بود، جایی که اکنون فقط خرابهای از آن بر جای مانده است و مردمانش به دلیل حملاتی بیپایان آواره شدهاند! امروز، میراث غزه در حال نابودی است؛ بههمین دلیل، بازماندگان این شهر، فرهنگشان را از طریق ادبیات، موسیقی، داستانها و خاطرات حفظ میکنند. «سپیدهدم در غزه؛ روایتهایی از زندگی و فرهنگ فلسطینیان»، سندی از این میراث است که مکانی شگفتانگیز و مردمی خارقالعاده را روایت میکند؛ روایتهایی از هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان، دانشجویان، کاسبان و معلمان در نسلهای مختلف و داستانهایی از عشق، زندگی، فقدان و بقا را بازگو میکند. این روایتها غنای فرهنگی غزه و گستره تاریخی آن را بهنمایش میگذارند.»
کتاب «سپیدهدم در غزه» نوشته محمود مونا و متئو تِلِر با ترجمه یعقوب نعمتی وروجنی، در انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
خبری هم بشنویم از کتاب «مردی که مراقب همهچیز بود» که قرار است همزمان با بیستمین سالگرد شهادت فرمانده شهید حاج احمد کاظمی روانه بازار نشر شود.
این کتاب بهقلم فائضه غفارحدادی قصههایی واقعی و خواندنی از زندگی شهید احمد کاظمی را روایت می کند. غفارحدادی که کتاب «حوالی احمد» را در هم در قالب روایتهایی مستند از زندگی و زمانه شهید کاظمی نوشته ، اینبار شخصیت و ویژگیهای بارز این فرمانده شجاع را برای کودکان روایت میکند.
کتاب «مردی که مراقب همهچیز بود»؛ مجموعهای از قصههای واقعی و خواندنی از زندگی شهید احمد کاظمی، در نوشکا (واحد کودک و نوجوان) انتشارات شهید کاظمی منتشر میشود.
علاقهمندان میتوانند پس از چاپ کتاب با ورود به سامانه من و کتاب manvaketab.com و همچنین از طریق ارسال عدد ۲۰ به سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۱۴۱۴۴۱ کتاب را تهیه نمایند. خبر انتشار کتاب از طریق درگاههای مختلف به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.