مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر زنده یاد سعید پیردوست، بازیگر پیشکسوت
پیکر بازیگر پیشکسوت تلویزیون و سینما مرحوم سعید پیردوست، در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مراسم ختم مرحوم سعید پیردوست، شنبه ۲۰ دی ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵ در مسجد نظام مافی واقع در اول جنت آباد برگزار میشود.
این هنرمند به ویژه با مجموعههای «پاورچین»، «نقطهچین»، «شبهای برره» و «مرد هزار چهره» به یاد آورده میشود.
زنده یاد پیردوست ۱۶ دی در ۸۵ سالگی درگذشت.
