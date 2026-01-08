به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم ملی هندبال بزرگسالان مردان ایران که اردوی آماده‌سازی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا از ۳۰ آذرماه آغاز کرده بود و پس از برگزاری دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی بحرین در این کشور، مراحل تمرینی خود را در تهران ادامه می‌داد، بامداد امروز (پنجشنبه) با ۱۸ بازیکن راهی پامپلونا اسپانیا شد تا در یک تورنمنت تدارکاتی شرکت کند.

ملی‌پوشان هندبال ایران در این تورنمنت در گروه پرتغال و مصر قرار گرفته‌اند و طبق برنامه، روز جمعه ۱۹ دی ماه در نخستین دیدار به مصاف تیم ملی پرتغال می‌روند و روز شنبه ۲۰ دی ماه برابر تیم ملی مصر صف‌آرایی خواهند کرد.

تیم ملی ایران روز یکشنبه ۲۱ دی ماه نیز بر اساس نتایج به‌دست‌آمده و رده‌بندی مسابقات، دیدار پایانی خود را با تیم دیگری از گروه مقابل از بین تیم های اسپانیا، اسلواکی و تونس برگزار می‌کند.

با نظر رافائل کاستیلو، ۱۸ بازیکن تیم ملی را در رقابت‌های تدارکاتی اسپانیا همراهی می‌کنند که اسامی آن‌ها به شرح زیر است:

سعید برخورداری، میلاد قلندری، وحید مسعودی، یاسین کبیریان‌جو، محمدرضا اورعی، یونس آثاری، علی حیدریان، سید علیرضا موسوی، رضا شجاعی، علیرضا دادوند، آرمان رحمانی، طاها شکوهی‌پور، علیرضا پیرزاد اهوازی، محمدرضا کاظمی، مهران رهنما، امیدرضا سرپوشی، محمد سیاوشی و پویا نوروزی

گفتنی است؛ مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا از ۲۵ دی‌ماه تا ۹ بهمن‌ماه سال جاری به میزبانی کشور کویت برگزار می‌شود.