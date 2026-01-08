به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، عمران احمدی، مدیرکل گمرکات استان اردبیل اظهار کرد: در 9 ماهه امسال و از طریق گمرک بین‌المللی بیله‌سوار 181 میلیون دلار کالا به کشورهای مختلف صادر شده است.

وی افزود: گمرک بیله‌سوار از گمرکات فعال شمالغرب کشور است که از استان‌های مختلف کالاها بارگیری شده و از طریق این گمرک وارد جمهوری آذربایجان، کشورهای آسیای میانه و حوزه قفقاز می‌شود.

مدیرکل گمرکات استان اردبیل تصریح کرد: فعالیت این گمرک فرصت و زمینه اشتغال بیش از 400 نفر را در منطقه در حوزه تجارت بین‌المللی و خارجی فراهم کرده تا شرایط خوبی را برای فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی در این منطقه شاهد باشیم.

احمدی گفت: عمده کالاهای صادراتی از گمرک بیله‌سوار مصالح ساختمانی، میوه و تره‌بار و انواع کالاهای صنعتی بوده که به مقصد کشورهای هدف ارسال شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بازار خوبی را در کشورهای همسایه شاهد هستیم و عمده کالاهای صادراتی به مقصد آذربایجان، گرجستان، روسیه و حتی اروپای شرقی صادر شده تا ما وضعیت بهتری را در افزایش صادرات گمرکات استان نظاره‌گر باشیم.

مدیرکل گمرکات استان اردبیل تجهیز گمرک بیله‌سوار را به امکانات مناسب و نظام الکترونیکی مدرن یادآور شد و اضافه کرد: تسهیل خوبی را در صادرات محصولات متنوع در گمرک بیله‌سوار شاهد هستیم و این زمینه‌ساز یک حرکت مؤثر گمرکی و تجاری در شمال‌غرب کشور محسوب می‌شود.

احمدی بیان کرد: امیدواریم همچنان با هدف‌گذاری مناسب تجار و بازرگانان، زمینه برای صادرات محصولات متنوع فراهم آمده و در کنار آن بتوانیم بازارهای هدف جدیدی را نیز شناسایی و هدف‌گذاری کنیم.

وی یادآور شد: در صادرات سیب‌زمینی نیز مشکل خاصی وجود ندارد و بخشی از صادرات مربوط به سیب‌زمینی و صیفی‌جات تولید شده در بزرگترین شهرک گلخانه‌ای شمال استان در پارس‌آباد است که از طریق گمرک بیله‌سوار صادرات این محصولات با کیفیت و مرغوبیت مورد انتظار کشورهای همسایه انجام می‌شود.

عمران احمدی، مدیرکل گمرکات استان اردبیل در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال و از طریق گمرک بین‌المللی بیله‌سوار ۱۸۱ میلیون دلار کالا به کشور‌های مختلف صادر شده است.

وی افزود: گمرک بیله‌سوار از گمرکات فعال شمالغرب کشور است که از استان‌های مختلف کالا‌ها بارگیری شده و از طریق این گمرک وارد جمهوری آذربایجان، کشور‌های آسیای میانه و حوزه قفقاز می‌شود.

مدیرکل گمرکات استان اردبیل تصریح کرد: فعالیت این گمرک فرصت و زمینه اشتغال بیش از ۴۰۰ نفر را در منطقه در حوزه تجارت بین‌المللی و خارجی فراهم کرده تا شرایط خوبی را برای فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی در این منطقه شاهد باشیم.

احمدی گفت: عمده کالا‌های صادراتی از گمرک بیله‌سوار مصالح ساختمانی، میوه و تره‌بار و انواع کالا‌های صنعتی بوده که به مقصد کشور‌های هدف ارسال شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بازار خوبی را در کشور‌های همسایه شاهد هستیم و عمده کالا‌های صادراتی به مقصد آذربایجان، گرجستان، روسیه و حتی اروپای شرقی صادر شده تا ما وضعیت بهتری را در افزایش صادرات گمرکات استان نظاره‌گر باشیم.

مدیرکل گمرکات استان اردبیل تجهیز گمرک بیله‌سوار را به امکانات مناسب و نظام الکترونیکی مدرن یادآور شد و اضافه کرد: تسهیل خوبی را در صادرات محصولات متنوع در گمرک بیله‌سوار شاهد هستیم و این زمینه‌ساز یک حرکت مؤثر گمرکی و تجاری در شمال‌غرب کشور محسوب می‌شود.

احمدی بیان کرد: امیدواریم همچنان با هدف‌گذاری مناسب تجار و بازرگانان، زمینه برای صادرات محصولات متنوع فراهم آمده و در کنار آن بتوانیم بازار‌های هدف جدیدی را نیز شناسایی و هدف‌گذاری کنیم.

وی یادآور شد: در صادرات سیب‌زمینی نیز مشکل خاصی وجود ندارد و بخشی از صادرات مربوط به سیب‌زمینی و صیفی‌جات تولید شده در بزرگترین شهرک گلخانه‌ای شمال استان در پارس‌آباد است که از طریق گمرک بیله‌سوار صادرات این محصولات با کیفیت و مرغوبیت مورد انتظار کشور‌های همسایه انجام می‌شود.