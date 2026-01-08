پخش زنده
مدیرکل گمرکات استان اردبیل، گفت: گمرک بینالمللی بیلهسوار در ۹ ماهه امسال ۳۱ درصد رشد صادرات داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، عمران احمدی، مدیرکل گمرکات استان اردبیل اظهار کرد: در 9 ماهه امسال و از طریق گمرک بینالمللی بیلهسوار 181 میلیون دلار کالا به کشورهای مختلف صادر شده است.
وی افزود: گمرک بیلهسوار از گمرکات فعال شمالغرب کشور است که از استانهای مختلف کالاها بارگیری شده و از طریق این گمرک وارد جمهوری آذربایجان، کشورهای آسیای میانه و حوزه قفقاز میشود.
مدیرکل گمرکات استان اردبیل تصریح کرد: فعالیت این گمرک فرصت و زمینه اشتغال بیش از 400 نفر را در منطقه در حوزه تجارت بینالمللی و خارجی فراهم کرده تا شرایط خوبی را برای فعالیتهای اقتصادی و درآمدزایی در این منطقه شاهد باشیم.
احمدی گفت: عمده کالاهای صادراتی از گمرک بیلهسوار مصالح ساختمانی، میوه و ترهبار و انواع کالاهای صنعتی بوده که به مقصد کشورهای هدف ارسال شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بازار خوبی را در کشورهای همسایه شاهد هستیم و عمده کالاهای صادراتی به مقصد آذربایجان، گرجستان، روسیه و حتی اروپای شرقی صادر شده تا ما وضعیت بهتری را در افزایش صادرات گمرکات استان نظارهگر باشیم.
مدیرکل گمرکات استان اردبیل تجهیز گمرک بیلهسوار را به امکانات مناسب و نظام الکترونیکی مدرن یادآور شد و اضافه کرد: تسهیل خوبی را در صادرات محصولات متنوع در گمرک بیلهسوار شاهد هستیم و این زمینهساز یک حرکت مؤثر گمرکی و تجاری در شمالغرب کشور محسوب میشود.
احمدی بیان کرد: امیدواریم همچنان با هدفگذاری مناسب تجار و بازرگانان، زمینه برای صادرات محصولات متنوع فراهم آمده و در کنار آن بتوانیم بازارهای هدف جدیدی را نیز شناسایی و هدفگذاری کنیم.
وی یادآور شد: در صادرات سیبزمینی نیز مشکل خاصی وجود ندارد و بخشی از صادرات مربوط به سیبزمینی و صیفیجات تولید شده در بزرگترین شهرک گلخانهای شمال استان در پارسآباد است که از طریق گمرک بیلهسوار صادرات این محصولات با کیفیت و مرغوبیت مورد انتظار کشورهای همسایه انجام میشود.
