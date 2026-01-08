به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رئیس هیئت اسکی و ورزش‌های زمستانی سپیدان گفت: مرحله اول اردوی آماده سازی تیم ملی اسکی آلپاین نونهالان و نوجوانان کشور با حضور ۳۲ اسکی باز به مدت ۱۰ روز برای شرکت در مسابقات آسیایی در پیست پولادکف این شهرستان برگزار شد.

یزدان پناه با بیان اینکه اردوی انتخابی تیم ملی اسکی آلپاین در ۲ مرحله برگزار می‌شود افزود: در مرحله اول پس از پایان مراحل تمرینی و ارزیابی هشت نفر به عنوان برترین دوره انتخاب شدند.

وی بیان کرد: مرحله دوم و نهایی اردوی انتخابی هفته آخر دی ماه به میزبانی یکی از شهر‌های فریدون شهر اصفهان یا سپیدان برگزار می‌شود.

رییس هیئت اسکی و ورزش‌های زمستانی سپیدان با بیان اینکه این رقابت‌ها در مرحله پایانی اسفندماه امسال در کشور ازبکستان برگزار می‌شود گفت: در مرحله پایانی چهار اسکی باز دختر و پسر در رده نونهالان و نوجوانان انتخاب و به مسابقات آسیایی اعزام می‌شوند.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.