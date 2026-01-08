پخش زنده
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری تعداد شهدای فراجا در ناآرامیهای لردگان را ۲ نفر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، سرهنگ مرتضی عسگری در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: از ساعت ۰۹:۰۰ صبح دیروز تجمعات اعتراضی در شهر لردگان شکل گرفت که نیروهای انتظامی برای تأمین نظم و امنیت شهروندان در صحنه حضور یافتند و با گفتوگو با آنها شهروندان اقناع شدند و به منازل خود بازگشتند.
وی افزود: دوباره تجمعات در نقطه دیگری از شهر لردگان شکل گرفت و لحظه به لحظه به جمعیت اضافه شد و به رغم این که نیروهای انتظامی در صحنه حضور داشتند، اما تعدادی اغتشاشگر با استفاده از سلاح گرم به سمت پلیس تیراندازی کردند که پلیس با سعه صدر و خویشتنداری سعی کرد موضوع را مدیریت کند و متأسفانه در این حادثه دو تن از نیروهای پلیس به درجه رفیع شهادت نایل آمدند و بیش از ۵۰ نفر از نیروهای انتظامی مجروح شدند که حال تعدادی از آنها نامساعد است.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: با توجه به طولانی شدن درگیری، خسارات زیادی به امول عمومی وارد شد و با حضور میدانی نیروهای پلیس و امنیتی پس از ساعتها درگیری خاتمه یافت.
سرهنگ عسگری از شهروندان و خانوادهها خواست با توجه به این که برخی فرزندان ممکن است تحت تأثیر جریان سازی فضای مجازی قرار گیرند، از حضور فرزندان شان در تجمعاتی که حضور افراد فرصت طلب در آن جا متصور است ممانعت کنند.