سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از اجرای گسترده عملیات خط‌کشی راه‌ها و نقوش ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان طی ۹ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت علائم افقی راه‌ها در ارتقای ایمنی تردد گفت: در راستای بهبود دید رانندگان، هدایت صحیح وسایل نقلیه و کاهش تصادفات جاده‌ای، طی ۹ ماهه امسال عملیات خط‌کشی راه‌ها به طول ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه اجرا شده است.

علی سلیمی افزود: این عملیات در محورهای اصلی، شریانی و فرعی استان و با اولویت مسیرهای پرتردد و نقاط حساس انجام شده است و نقش بسزایی در افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای، به‌ویژه در شرایط شب و کاهش دید، ایفا می‌کند.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به سایر اقدامات ایمنی تکمیلی گفت: در همین مدت، اجرای نقوش ترافیکی به میزان ۹ هزار و ۳۵۲ متر شامل علائم هشداردهنده افقی، نوشتارهای ترافیکی و علائم کاهنده سرعت در سطح محورهای استان انجام شده است.

وی از اجرای رنگ دوجزئی در راه‌های استان خبر داد و گفت: به‌منظور افزایش ماندگاری علائم افقی و ارتقای رؤیت‌پذیری آن‌ها، به‌ویژه در نقاط پرتصادف و مقاطع حساس، عملیات اجرای رنگ دوجزئی به طول ۳ هزار و ۶۲۰ متر در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه به اجرا درآمده است.