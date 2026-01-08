به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تجمع اغتشاشگران در خیابان‌های قارن و فرهنگ‌شهر ساری طی شب‌های گذشته، موجب خسارات مالی و اختلال در فعالیت اقتصادی بازاریان این مناطق شده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از کسبه برای جلوگیری از آسیب به اموال خود، ناچار به تعطیلی مغازه‌ها در ساعات اوج فروش شده‌اند.

بازاریان با اشاره به آغاز بازار شب عید از دی‌ماه و اهمیت این ایام برای تأمین معیشت سالانه، خواستار آرامش، ثبات اقتصادی و امنیت پایدار در بازار هستند. به گفته آنان، روزهای پایانی سال، هم‌زمان با نزدیک شدن به نوروز و ماه مبارک رمضان، از مهم‌ترین مقاطع فروش و عرضه کالا به مردم به‌شمار می‌رود.

کسبه ضمن گلایه از نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی بازار و برخی سیاست‌های اقتصادی، تأکید دارند که اعتراض صنفی با اغتشاش تفاوت دارد و برهم زدن بساط کسب‌وکار مردم، ضربه مستقیم به معیشت خانواده‌هاست. آنان معتقدند مأموریت اغتشاشگران، تعطیلی بازار و آسیب به اقتصاد محلی است.

بازاریان ساری همچنین با اشاره به شواهد موجود از نقش عناصر سازمان‌یافته و اشرار اجاره‌ای در این تجمعات، اعلام کردند این افراد نسبتی با بازار و مشکلات واقعی معیشتی ندارند و رفتارهای خشونت‌آمیز و تخریب اموال عمومی، ماهیت واقعی اغتشاشات را برای مردم آشکار کرده است.

کسبه در پایان با تأکید بر هوشیاری بازاریان و مردم، از مسئولان و نهادهای انتظامی و امنیتی خواستند با برخورد قاطع با اغتشاشگران، زمینه بازگشت آرامش، ثبات و رونق اقتصادی به بازار ساری به‌ویژه در آستانه شب عید را فراهم کنند.