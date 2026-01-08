پایداری جو سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبارصبحگاهی در شهر‌های صنعتی و بزرگ خوزستان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت : در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواسط وقت فردا جوی پایدار بر روی استان خواهیم داشت که سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبارصبحگاهی در شهر‌های صنعتی و بزرگ و همچنین وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی مناطق استان بویژه جاده‌های مواصلاتی خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود : از اواسط وقت فردا تا اوایل روز یکشنبه (بویژه روز شنبه) استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار خواهد گرفت و سبب رگبار و رعد وبرق در اغلب نقاط استان بویژه نیمه شمالی و نیمه شرقی استان، وزش باد‌های نسبتا شدید تا شدید همراه با برخاستن گرد و خاک بویژه در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی، احتمال ریزش تگرگ در برخی از نقاط و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

وی گفت : شمال خلیج فارس در این ایام مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۴.۱ و ایذه با دمای ۰.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۲.۳ و کمینه دمای ۶ درجه سانتیگراد رسیده است.