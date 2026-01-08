





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، حسینعلی امیری ، استاندار فارس در دیدار مدیرعامل و جمعی از اعضای هیئت‌مدیره و هیئت امنای مجمع خیرین تأمین سلامت فارس، نقش خیرین سلامت در ارتقای شاخص‌های بهداشت و درمان استان را ارزشمند و اثرگذار توصیف کرد.

استاندار فارس با بیان اینکه کار خیرین سلامت صرفاً ساخت‌وساز نیست، گفت: کاری که خیرین سلامت انجام می‌دهند، بسیار ارزشمند است؛ چراکه افزون بر انجام عمل خیر، دارای جنبه‌های مهمی در موضوع فرهنگ‌سازی کار خیر و تلاش برای اولویت‌بندی نیات خیرین است.



امیری تأکید کرد: یکی از پیامد‌های مثبت فعالیت خیرین سلامت، نیازسنجی واقعی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه علوم پزشکی است؛ موضوعی که موجب اثربخشی بیشتر اقدامات خیرخواهانه می‌شود.

نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به جایگاه خیرین سلامت در نظام درمانی استان تصریح کرد: بسیاری از بیمارستان‌های بزرگ با حمایت خیرین ایجاد شده‌اند و این اقدامات نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سلامت داشته است.

وی با بیان اینکه استان فارس و شهر شیراز به عنوان قطب پزشکی شناخته می‌شوند، افزود: بیماران از سراسر کشور و حتی خارج از ایران به شیراز مراجعه می‌کنند و اگر اقدامات ارزشمند خیرین سلامت نبود، نظام بهداشت و درمان استان در خدمت‌رسانی با چالش مواجه می‌شد.

استاندار فارس بر ضرورت تداوم توسعه زیرساخت‌های سلامت یادآور شد: در سند توسعه گردشگری استان فارس، بخش مهمی به توریسم درمانی اختصاص دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و خیرین سلامت می‌توانند در تحقق این بخش نیز نقش‌آفرین باشند.

وی ادامه داد: خوشبختانه موضوع توجه به گردشگری و به‌ویژه توریسم درمانی در همه ارکان دولت پذیرفته شده و مورد تأکید است و سند توسعه گردشگری فارس در همین راستا باید با جدیت اجرایی شود.

امیری با اشاره به وضعیت شاخص‌های سلامت در سال گذشته گفت: شاخص‌های بهداشت و درمان پیش از این شرایط مطلوبی نداشت، اما با تلاش‌های انجام‌شده، روند شاخص‌ها رو به رشد است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب، باید این تلاش‌ها ادامه یابد.

استاندار فارس، اقدامات خیرین سلامت برای توجه به همراهان بیماران را بسیار ارزشمند دانست و افزود: بسیاری از مراجعان و همراهان بیماران هستند که حتی توان تأمین هزینه‌های اقامت و سفر را ندارند؛ در این راستا مجمع می‌تواند با تعریف و ایجاد ساز و کاری، زمینه حمایت از این قشر را بیش از پیش فراهم کند.

امیری با تأکید بر ضرورت تسهیل فعالیت خیرین سلامت و بیان اینکه کار نیک‌اندیشان نباید در بروکراسی‌های دست‌وپاگیر متوقف شود گفت: روان‌سازی امور و حل مسائل اداری خیرین یک الزام است و گرفتار شدنِ آنها در پیچ‌وخم دستگاه‌های اجرایی به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.

وی پیشگیری را از ارکان مهم فعالیت خیرین سلامت برشمرد و گفت: در حوزه سلامت، پیشگیری اهمیت بسیار بالایی دارد و می‌توان خیرین را در این حوزه نیز ترغیب کرد؛ برای مثال، در کشور‌های توسعه‌یافته، شیر و لبنیات با این استدلال که هزینه پیشگیری به‌مراتب کمتر از درمان است با یارانه عرضه می‌شود.

استاندار فارس با تأکید بر لزوم حفظ سرمایه اجتماعی خیرین سلامت تصریح کرد: اعتماد عمومی، رکن اساسی و عامل ماندگاری فعالیت ۲۳ ساله خیرین سلامت است و حفظ این اعتماد باید همچنان در همین مسیر دنبال شود.

وی همچنین به نقش خیرین در حوزه پژوهش اشاره کرد و افزود: شناسایی بیماری‌های نوظهور در قالب فعالیت‌های پژوهشی نیز می‌تواند با حمایت خیرین سلامت انجام شود.

وی در پایان از اعضای هیئت مدیره مجمع خواست شهرستان‌ها و مناطق کمتربرخورداری که از شاخص‌های پایین‌تری در حوزه سلامت برخوردارند، بیش از پیش مورد توجه مجمع خیرین تأمین سلامت فارس قرار گیرند.

دکتر «سید بصیر هاشمی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی، در این نشست با تأکید بر نقش راهبردی و اثرگذار خیرین در توسعه و ارتقای شاخص‌های سلامت استان فارس، گفت: همراهی و حمایت مجمع خیرین سلامت در کنار دانشگاه، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد اهداف نظام سلامت استان داشته و بدون این هم‌افزایی، مجموعه سلامت با چالش‌های جدی مواجه می‌شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به وجود برخی چالش‌ها در حوزه سلامت استان افزود: حمایت‌های خیرین در حوزه‌های بهداشت، درمان و ارتقای سلامت مردم، نقش مهمی در کاهش فاصله شاخص‌ها با وضعیت مطلوب داشته و استمرار این حمایت‌ها، تضمین‌کننده بهبود پایدار خدمات سلامت است.

دکتر هاشمی با بیان اینکه همکاری دانشگاه با مجمع خیرین سلامت بر اساس رویکردی هدفمند و کارشناسی شکل گرفته است، تصریح کرد: این تعامل بر پایه نیازسنجی دقیق، اولویت‌بندی پروژه‌ها و هدف‌گذاری مشترک انجام می‌شود تا سرمایه‌گذاری خیرین در حوزه‌هایی متمرکز شود که بیشترین اثربخشی و ماندگاری را برای جامعه به همراه داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به بازدید‌های میدانی انجام‌شده از مراکز درمانی شهرستان‌های استان گفت: در اغلب شهرستان‌ها، آثار ارزشمند مشارکت خیرین سلامت به‌وضوح قابل مشاهده است و این حضور مؤثر، خیرین را به یکی از ستون‌های اساسی و اثرگذار نظام سلامت استان فارس تبدیل کرده است. همکاری سازنده دانشگاه و مجمع خیرین سلامت نیز موجب تقویت اعتماد، انسجام و تداوم این مشارکت ارزشمند شده است.

دکتر رامجردی مدیرعامل مجمع خیرین تامین سلامت فارس ضمن تشکر از همراهی استاندار فارس با خیرین عرصه سلامت در این جلسه گفت: طی ۲۳ سال فعالیت مجمع خیرین میزان جذب مشارکت خیرین در حمایت از عرصه سلامت بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است که با درایت و نگاه کارشناسانه هیئت مدیره مجمع خیرین و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی برای ارتقای سطح سلامت جامعه به صورت هدفمند جهت دهی شده است و کار‌های خیرین علاوه بر نتایج عملکردی و عملیاتی انعکاس فرهنگی موثری در جامعه داشته است.

دکتر رامجردی با مطرح ساختن چالش‌های پیش روی خیرین افزود: تاکنون ۲۵۰۰ تفاهمنامه در مجمع خیرین منعقد شده است که با نظارت کمیته حقوقی مجمع، متشکل از سه تن از قضات عالی رتبه این شهر به گونه‌ای تنظیم می‌شود که اجرا و ماندگاری نیت خیر در تفاهم‌نامه‌ها برای خیرین تضمین گردد

دکتر رامجردی در جمع بندی صحبت هایشان مسائل صدور مجوز‌های اقامتگاه‌ها همراه بیمار، صدور مجوز‌های طرح توسعه بیمارستان مادر و کودک غدیر را مطرح و با توجه به روند تغییرات جمعیتی کشور و افزایش جمعیت سالخورده، طرح شهرک فرزانگان را برای سکونت سالمندان در کنار ایتام رابه عنوان یک الگوی مناسب و جامع برای نگهداری از سالمندان مطرح نمود.

تسریع در روند اداری تغییر کاربری زمین اهدایی به بیمارستان مادر و کودک، تسریع در صدور مجوز اقامتگاه بیماران شیراز در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، تعیین تکلیف زمین اهدایی ۳۰ هکتاری برای پروژه شهر فرزانگان برای ارائه خدمات به سالمندان و مسائل حقوقی بیمارستان سرطان جنوب کشور از مواردی بود که استاندار فارس برای حل مسائل آنها در این جلسه دستوراتی صادر کرد.