مستند «در گرداب انقراض» با موضوع وضعیت یوزپلنگ ایرانی با حضور فتح‌الله امیری، کارگردان حیات‌وحش، در سینما قدس آهنشهر بافق اکران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مستند «در گرداب انقراض» که روند تولید آن از سال ۱۳۹۳ آغاز و در سال ۱۳۹۶ به پایان رسیده و در سال ۱۴۰۲ به‌روزرسانی شده است، به بررسی وضعیت یوزپلنگ ایرانی در زیستگاه‌های مختلف کشور می‌پردازد.

فتح‌الله امیری کارگردان و مستندساز حیات‌وحش، در حاشیه اکران گفت: در بخش مربوط به استان یزد و شهرستان بافق، نتایج نگران‌کننده‌ای ثبت شده و در سال‌های فیلم‌برداری هیچ یوزپلنگ ماده‌ای در منطقه مشاهده نشد.

امیری ، همچنین از تولید یک مستند جدید ۲۲ دقیقه‌ای به سفارش اداره‌کل محیط‌زیست استان یزد خبر داد که به معرفی حیات‌وحش شهرستان بافق اختصاص دارد؛ شهرستانی که با تنوع زیستی بالا، می‌تواند جایگاه نخست استان یزد در حوزه حیات‌وحش را داشته باشد.

فلاح فرماندار شهرستان بافق، با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در حفاظت از محیط‌زیست، گفت: تولید مستند‌های حیات‌وحش نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی دارد و مجموعه فرمانداری و ادارات شهرستان از تمامی فعالان این حوزه حمایت خواهند کرد تا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زیست‌محیطی منطقه به‌درستی معرفی شود.

در پایان اکران، فرماندار شهرستان بافق از تلاش‌ها و زحمات فتح‌الله امیری در تولید این مستند قدردانی کرد.