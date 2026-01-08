پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان بر ضرورت تسریع در بازنگری مطالعات فنی و اقتصادی جامع طرح ایجاد شهرک لجستیک در استان تأکیدکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ارسلان ازهاری گفت: شهرک لجستیک استان با بهرهگیری از محور شمال- جنوب میتواند توسعه اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری منطقهای را به همراه داشته باشد.
وی در دومین جلسه کمیته پیگیری ایجاد شهرک لجستیک استان که در سالن جلسات معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسات، جمعآوری دادهها، بازنگری مطالعات اولیه و بررسی نقاط مشخصشده برای استقرار شهرک لجستیک در استان است تا زمینه تصمیمگیری نهایی و اخذ مجوزهای لازم از شورای لجستیک کشور فراهم شود.
وی افزود: مطالعات اولیه و جمعآوری دادههای مرتبط انجام شده، اما لازم است این مطالعات با نگاه دقیق اقتصادی، تحلیل هزینه-فایده، بررسی تملک اراضی و امکانات زیرساختی بازنگری و تکمیل شود تا پروژه از توجیهپذیری کامل برخوردار باشد.
ازهاری با اشاره اعلام آمادگی برخی از هلدینگهای بزرگ سرمایهگذاری برای ورود به این پروژه، گفت: مدل اقتصادی پروژه باید بهگونهای طراحی شود که برای سرمایهگذار جذاب، قابل اجرا و دارای ریسک محدود باشد.
وی در ادامه اضافه کرد: چند گزینه مکانی برای استقرار شهرک لجستیک در استان شناسایی شده که هر یک دارای مزایا و محدودیتهایی است که این گزینهها باید از نظر شیب و توپوگرافی، وضعیت زیرساختهای موجود، مسائل تملکی، منابع طبیعی و مستثنیات، حداکثر ظرف ۱۰ روز بهصورت کارشناسی و دقیق بررسی شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به موقعیت ترانزیتی استان تصریح کرد: قرار گرفتن کردستان در مسیر شمال- جنوب، دسترسی به مرزها و امکان تجمیع و جابهجایی بار، مزیت مهمی است که در صورت تصمیمسازی صحیح میتواند به توسعه اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری استان منجر شود، بنابراین تمرکز صرف بر یک یا دو مسیر محدود اقتصادی در استان، توجیهپذیر نیست.
کیومرث حبیبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نیز در این جلسه، با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه حملونقل و ترانزیت گفت: استان کردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیتهای ریلی، دسترسی به شبکه حملونقل و امکان اتصال به کریدورهای ترانزیتی، بهعنوان یکی از گزینههای جدی برای استقرار بندر خشک در غرب کشور مطرح است.
وی افزود: انتخاب مکان مناسب و انجام صحیح مطالعات، شهرک لجستیک و بندر خشک میتواند به یکی از پروژههای اثرگذار در توسعه زیرساختی استان تبدیل شود و نقش مهمی در ساماندهی حملونقل، پشتیبانی از تولید و ارتقای جایگاه ترانزیتی کردستان ایفا کند.
حبیبی اظهار کرد: تصمیمگیری در این حوزه باید بهگونهای باشد که در مراحل اجرا با چالشهای حقوقی، فنی و اجرایی مواجه نشویم، تجربه پروژههای مشابه نشان داده است که انتخاب نادرست مکان، هزینههای سنگین و تأخیرهای طولانی به دنبال دارد.