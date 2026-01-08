به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سردار عبدالفتاح اهوازیان از فرماندهان دوران دفاع مقدس در این یادواره با اشاره به اینکه زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا باید همواره در جامعه ساری و جاری باشد گفت: زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا و ترویج سبک زندگی آنان برای مردم بویژه نسل جوان، کشور را در زمینه‌های مختلف بیمه می‌کند از این رو دشمنان تمایلی به این کار ندارند.

وی با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا گامی بزرگ در این راستا است گفت: کسانی که در این راه قدم برمی‌دارند در حال جهاد هستند.

اهوازیان تصریح کرد: امروز دشمنان با تمام قوا به میدان آمده‌اند تا به اهداف شوم خود دست پیدا کنند، اما ملت بصیر و آگاه ایران با تاسی از شهدای خودشان بار دیگر در برابر دشمنان خواهند ایستاد و نخواهند گذاشت آنان به اهداف شوم خودشان برسند

در این مراسم حاضرین بیاد شهدای والامقام این منطقه نوحه خوانی و عزاداری کردند.