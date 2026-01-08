فرمانده سپاه کربلا مازندران با تأکید بر نقش مکتب شهید سلیمانی در مدیریت کشور گفت: شهدای دفاع مقدس معیار سنجش مسئولان در انجام درست وظیفه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه کربلا مازندران در ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و چهارمین سالروز خاکسپاری شهید خوشنام در نیروگاه شهید سلیمی نکا، با اشاره به شخصیت شهید سلیمانی گفت: شهید سلیمانی مرد میدان عمل و روایت درست میدان بود؛ فرماندهای که هم در عرصه جهاد حضور داشت و هم مدافع حقیقت بود و خدمت صادقانه به مردم را عبادت میدانست.
سردار محمدرضا موحد، مکتب شهید سلیمانی را نمونهای از مدیریت تراز انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: اخلاص در عمل، وظیفهمداری، مسئولیتپذیری، بصیرت، مردممحوری و اعتماد به نیروی انسانی، شاخصههای مکتبی است که میتواند نقشه راه عملی اداره کشور در عرصههای مختلف باشد.
وی با اشاره به چهارمین سالروز خاکسپاری شهید خوشنام در نیروگاه نکا گفت: شهدای دوران دفاع مقدس که جان خود را برای عزت و امنیت این سرزمین فدا کردند، معیار سنجش ما در انجام درست وظیفه هستند و گرامیداشت واقعی آنان در عمل درست به مسئولیتها معنا پیدا میکند.