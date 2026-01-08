به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران فرمانده سپاه کربلا مازندران در ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و چهارمین سالروز خاکسپاری شهید خوشنام در نیروگاه شهید سلیمی نکا، با اشاره به شخصیت شهید سلیمانی گفت: شهید سلیمانی مرد میدان عمل و روایت درست میدان بود؛ فرمانده‌ای که هم در عرصه جهاد حضور داشت و هم مدافع حقیقت بود و خدمت صادقانه به مردم را عبادت می‌دانست.



سردار محمدرضا موحد، مکتب شهید سلیمانی را نمونه‌ای از مدیریت تراز انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: اخلاص در عمل، وظیفه‌مداری، مسئولیت‌پذیری، بصیرت، مردم‌محوری و اعتماد به نیروی انسانی، شاخصه‌های مکتبی است که می‌تواند نقشه راه عملی اداره کشور در عرصه‌های مختلف باشد.