در اختتامیه مسابقات قرآنی حلقات تربیتی صالحین خوزستان اعلام شد، این استان با ثبت‌نام ۱۷۷ هزار نفر، رتبه اول کشور را در این دوره از رقابت‌ها کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار شاهوارپور فرمانده سپاه ولی عصر (عج) خوزستان ، در این مراسم با اشاره به وقوع یک جهش بسیار خوب در حوزه قرآنی مساجد خوزستان، گفت: این موفقیت مرهون همت و پیگیری‌های نماینده ولی فقیه، طلاب، ائمه جمعه و جماعات، اساتید صالحین و مجموعه معاونت تعلیم و تربیت سپاه است.

او با بیان اینکه خوزستان در این مسابقات رتبه اول کشور را کسب کرده است، افزود: ۱۷۷ هزار نفر در این مسابقات قرآنی ثبت‌نام کردند که از این میان افراد ممتاز و برتر در بین اساتید، سرمربیان، متربیان و حافظان توسط داوران انتخاب شدند.

وی داوری و امتیازبندی این مسابقات را کاری بزرگ، وقت‌گیر و ظریف توصیف کرد و اضافه کرد: امروز با حضور نمایندگانی از معاونت تعلیم و تربیت کشوری و اساتید، از برترین‌ها تقدیر به عمل آمد.

سردار شاهوارپور با تأکید بر استقبال ویژه خوزستان از مباحث تربیتی و معنوی، یادآور شد: حوزه تربیتی باید با تلاش، پیگیری و پشتیبانی روز به روز بهتر شود چرا که انس با قرآن و استفاده از معانی عمیق آن می‌تواند تربیت‌ساز، انسان‌ساز و کاهنده آسیب‌های اجتماعی باشد.

او در پایان از تمامی دست‌اندرکاران این مسابقات تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که با همت تلاشگران عرصه فرهنگی و تربیتی، استان خوزستان بتواند رتبه برتر خود در سطح کشور را حفظ کند.