نشست «مخاطب شناسی از زاویه دید رهیاری نشانه شناختی» و همایش ملی «نظریه‌های تاریخ‌نگاری و هنر ایران» در فرهنگستان هنر و نمایشگاه‌های عکاسی «سرزمین زیبایم ایران»، «آرامش در حضور درختان»، مروری بر آثار نقاشی‌خط فاطمه حسنی و «مرز‌های درون» در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما، همایش ملی «نظریه‌های تاریخ‌نگاری و هنر ایران» به همت پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر و با همکاری دانشگاه هنر ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه بین‌المللی سوره و انجمن ایرانی تاریخ، سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ تا ۱۸ در سالن گلستان هنر فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

در دو نشست تخصصی همایش ملی «نظریه‌های تاریخ‌نگاری و هنر ایران»، که به‌عنوان همایش علمی در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نیز ثبت شده است، هفت مقاله علمی و پژوهشی ارائه می‌شود. این مقالات به همراه سایر مقالات علمی در مجموعه مقالات همایش منتشر خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این همایش می‌توانند به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲، فرهنگستان هنر مراجعه و یا از طریق پیوند مجازی B ۲ n.ir/wr ۷۳۴۶ اقدام کنند.

برگزاری نشست «مخاطب شناسی از زاویه دید رهیاری نشانه‌شناختی»

معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، چهل و هفتمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردی و سی‌و یکمین نشست از سلسله نشست‌های حقوق معنوی مخاطب را با عنوان، «مخاطب شناسی از زاویه دید رهیاری نشانه‌شناختی» به صورت حضوری و برخط برگزار می‌کند.

این نشست با حضور و سخنرانی لیلا وصالی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در فرهنگستان هنر برپا می‌شود.

نشست تخصصی «مخاطب شناسی از زاویه دید رهیاری نشانه شناختی»، یک‌شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به شکل حضوری در خیابان ولی‌عصر، پایین‌تر از خیابان طالقانی، شماره ۱۵۵۲، طبقه سوم، سالن گلستان هنر برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور مجازی در این نشست تخصصی، از طریق نشانی پیوند مجازی https://b ۲ n.ir/tm ۲۰۴۸ به نشست متصل شوند.

نمایشگاه عکاسی «سرزمین زیبایم ایران»

نمایشگاه عکاسی «سرزمین زیبایم ایران» با ارائه مجموعه‌ای بی‌نظیر، کمیاب و بدیع از تصاویر ایران فرهنگی و کهن، جمعه ۱۹ تا ۲۶ دی ماه، در نگارخانه بهار خانه هنرمندان ایران برپا می‌شود.

آثار این نمایشگاه از میان بیش از ۴۰۰ اثر ارسالی به دبیرخانه گروه هنر معاصر و پس از دو هفته داوری تخصصی انتخاب شده و در نهایت ۶۰ اثر برگزیده موفق به راه‌یابی به این رویداد هنری شده‌اند.

«اعظم باغبان» مدیر هنری و «احسان الیاسی» مشاور عالی هنری و راهبردی این رویداد است.

داریوش محمدخانی، احسان علیرضایی و مصطفی اکبری در کنار سایر هنرمندان عکاس در این نمایشگاه حضور دارند و یاد و خاطره زنده‌یاد «حمیدرضا درجاتی» با نمایش آثارش گرامی داشته می‌شود.

برپایی نمایشگاه «آرامش در حضور درختان»

نمایشگاه هنر‌های تجسمی «آرامش در حضور درختان» از ۱۹ تا ۲۶ دی ماه در گالری گلستان خانه هنرمندان ایران برپا خواهد شد.

این رویداد با موضوع «درخت» برگزار می‌شود و ۳۹ هنرمند در این نمایشگاه برداشت خود از درخت را در قالب اثر هنری ارائه داده‌اند.

لیلا شاهنجرینی و گلناز فرهمندفر گالری گردان‌های این نمایشگاه هستند.

برپایی نمایشگاه «مروری بر آثار نقاشی‌خط فاطمه حسنی»

نمایشگاه انفرادی هنر‌های تجسمی مروری بر آثار نقاشی‌خط فاطمه حسنی از ۱۸ تا ۲۶ دی در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

این مجموعه، روایت‌گر نگاهی درونی به پیوند ظریف میان هنر، زندگی و محیط زیست است.

نقاشی‌خط‌های این مجموعه اغلب در فضایی انتزاعی و با تأثیر از اکسپرسیونیسم (بیان‌گرایی) و امپرسیونیسم (دریافت‌گرایی) شکل گرفته‌اند.

فاطمه حسنی در بخشی از دیباچه این رویداد آورده است: آثار این مجموعه حاصل تجربه‌ها و دانسته‌های بسیار و عبور آرام از لایه‌های پیدا و ناپیداست؛ حرکتی میان حروف و کلمات، رنگ و خط، نقش و حال؛ حرکتی که در مسیر خود، اکنون به مکثی تازه در قالب یک نمایشگاه رسیده است.

برگزاری نمایشگاه «مرز‌های درون»

نمایشگاه انفرادی نقاشی «مرز‌های درون» از ۱۸ تا ۲۶ دی ماه در گالری استاد میرمیران خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از آثار نقاشی «لاله برزگر» به نمایش در می‌آید.

پوستر این نمایشگاه را «بهار یزدان‌سپاس» طراحی کرده است.