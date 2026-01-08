پخش زنده
امروز: -
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه الغدیر استان یزد: جشنواره «ناریندخت»، با هدف کشف و پرورش استعدادهای طراحی و تولید پوشاک ایرانیـاسلامی برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سپیده رضایی در آیین اختتامیه جشنواره ناریندخت گفت: این رویداد با هدف کشف و پرورش استعدادهای طراحی و تولید پوشاک ایرانیـاسلامی برگزار شد.
وی افزود: از میان ۳۰۰ اثر ارسالی، ۲۵ اثربرگزیده انتخاب شد.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه الغدیر استان یزد ادامه داد: محور جشنواره، احیای هنر بومی ایرانی در پوشش عفیفانه بانوان است و آثار برتر برای دریافت تسهیلات به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی میشوند.
رضایی همچنین از داوری ملی آثار در مرحله کشوری جشنواره «ایراندخت» خبر داد و گفت: امسال برای حمایت از هنرمندان، بن پارچه از تولیدات استان یزد اختصاص یافته است.