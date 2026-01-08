اسناد مالکیت منازل روستا‌های حمیلا و آهودشت شهرستان کرخه پس از چهار دهه، طی مراسمی با حضور رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوش به مالکان تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در مراسمی با حضور عبداله قربانی فر، رئیس واحد ثبتی شهرستان شوش، اسناد مالکیت منازل روستا‌های حمیلا و آهودشت واقع در بخش مرکزی شهرستان کرخه، تحویل مالکان شد و بدین ترتیب معضل ثبتی ۴۰ ساله در این مناطق برطرف شد.

در این مراسم قربانی فر، اقدام صورت گرفته را در راستای تأکید مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان مبنی بر اهتمام هر چه بیشتر در حل معضلات ثبتی و مالکیتی قدیمی و خدمت رسانی به روستاییان عزیز عنوان کرد و گفت: صدور اسناد مالکیت روستایی نه تنها امنیت حقوقی ساکنان را تضمین می‌کند، بلکه از بروز اختلافات و افزایش پرونده‌های قضایی جلوگیری نموده و زمینه توسعه پایدار و آرامش اجتماعی در روستا‌ها را فراهم می‌آورد.

وی همچنین با اشاره به صدور این اسناد در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، از دهیاری‌ها درخواست نمود با استفاده از ظرفیت دیدار‌های مردمی، آنان را نسبت به اخذ سند مالکیت ترغیب کرده تا ساکنان مناطق روستایی بتوانند از حقوق قانونی خود و مزایای سند مالکیت تک برگ بهره‌مند شوند.

گفتنی است در پایان این مراسم، رئیس واحد ثبتی شوش در دیدار با مردم، ضمن پاسخگویی به مشکلات و پرسش‌های ثبتی آنان، اهمیت اخذ سند مالکیت برای املاک و اراضی روستایی را تبیین کرد.