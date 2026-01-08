نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان : تفکیک اعتراض و مطالبه‌گری از اغتشاش و آشوب ضروری است ؛ دشمن از مطالبات به‌حق مردم سوءاستفاده می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در جمع معتمدین، موثرین، نخبگان، کشاورزان و گروه های مختلف در آرادان با یادآوری بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص تفکیک اعتراض و مطالبه‌گری از اغتشاش و آشوب گفت: دشمن در تلاش است از مطالبات به حق مردم سوء استفاده و برای دستیابی به اهداف پلید و خباثت‌آلود خود بهره بگیرد وهمه معترضان را به‌عنوان افرادی که از نظام و انقلاب جدا شده‌اند معرفی کند اما مردم بار‌ها نشان داده‌اند آماده جانفشانی در راه دفاع از انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب هستند.

امام جمعه سمنان با تاکید بر ضرورت تدبیر و دوراندیشی مسئولان و دست‌اندرکاران افزود: نمایندگان ولی‌فقیه بطور مستمر، مشکلات و مسائل مردم را در سطوح ملی منعکس می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به وجود مشکل آب در نقاط مختلف استان گفت: مسأله حق‌آبه شهرستان‌های گرمسار و آرادان از مجاری قانونی و در سطوح ملی و استانی در دست پیگیری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی همچنین در جلسه قرارگاه «با مسجد تا ظهور» با تأکید بر اینکه «مسجد» مرکز نشر معارف مهدوی است، افزود: مساجد در برخی کلانشهر‌ها از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته‌اند و باید در این مورد باید بازنگری شود.