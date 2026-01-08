فرماندار شهرستان لنده آخرین وضعیت مهم‌ترین طرح های عمرانی بخش موگرمون شامل جاده لنده - تراب، طرح آب‌رسانی به دشت بن، دیوار حائل جاده و پل تراب را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهکیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان لنده با اشاره به آخرین وضعیت طرح های عمرانی بخش موگرمون در این شهرستان گفت: یکی از مهم‌ترین طرحهای عمرانی شهرستان لنده که عاملی برای خروج لنده از بن بست است بحث جاده لنده - تراب است.

سید محمد تقوی افزود: پس از تکمیل قطعه اول این محور، امروز و در بازدیدی که از قطعه دوم لنده به تراب داشتیم شاهد بتن‌ریزی آخرین پل ارتباطی یا هفتمین پل بودیم که باهمت پیمانکار تا یک هفته آینده تکمیل خواهد شد.

تقوی گفت: با تکمیل و بهره‌برداری از این پل ارتباطی امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آسفالت کامل این محور و زیر بار ترافیکی قرارگرفتن آن باشیم.

فرماندار شهرستان لنده در ادامه در بازدید از طرح آب‌رسانی دشت بن گفت: یکی از طرح‌های مهم توسعه‌ای و اشتغال‌زایی و حتی کمک به وضعیت اقتصادی شهرستان لنده اجرای طرح ۵۰۰ هکتاری دشت بن با اشتغال‌زایی مستقیم ۳۰۰ نفر است.





تقوی تأکید کرد: متأسفانه این طرح تنها طرحی است که در سال ۱۴۰۰ آغاز شد و تا کنون تنها ۳۰ درصد پیشرفت کاری دارد و به علت ضعف در نظارت‌ها بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برای کارنکرده از صورت‌وضعیت خود را برداشت کردند که خیانتی بزرگ در حق مردم است.

وی افزود: با پیگیری‌های زیاد صورت‌گرفته این مهم با تأمین اعتبار ۷۰ میلیاردی از محل مسئولیت‌های نفت و ۳۰ میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات استانی فعلاً با پیمانکار جدید فعالیت خود را آغاز کرده است.