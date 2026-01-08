آخرین وضعیت طرح های عمرانی بخش موگرمون
فرماندار شهرستان لنده آخرین وضعیت مهمترین طرح های عمرانی بخش موگرمون شامل جاده لنده - تراب، طرح آبرسانی به دشت بن، دیوار حائل جاده و پل تراب را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهکیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان لنده با اشاره به آخرین وضعیت طرح های عمرانی بخش موگرمون در این شهرستان گفت: یکی از مهمترین طرحهای عمرانی شهرستان لنده که عاملی برای خروج لنده از بن بست است بحث جاده لنده - تراب است.
سید محمد تقوی افزود: پس از تکمیل قطعه اول این محور، امروز و در بازدیدی که از قطعه دوم لنده به تراب داشتیم شاهد بتنریزی آخرین پل ارتباطی یا هفتمین پل بودیم که باهمت پیمانکار تا یک هفته آینده تکمیل خواهد شد.
تقوی گفت: با تکمیل و بهرهبرداری از این پل ارتباطی امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آسفالت کامل این محور و زیر بار ترافیکی قرارگرفتن آن باشیم.
فرماندار شهرستان لنده در ادامه در بازدید از طرح آبرسانی دشت بن گفت: یکی از طرحهای مهم توسعهای و اشتغالزایی و حتی کمک به وضعیت اقتصادی شهرستان لنده اجرای طرح ۵۰۰ هکتاری دشت بن با اشتغالزایی مستقیم ۳۰۰ نفر است.
تقوی تأکید کرد: متأسفانه این طرح تنها طرحی است که در سال ۱۴۰۰ آغاز شد و تا کنون تنها ۳۰ درصد پیشرفت کاری دارد و به علت ضعف در نظارتها بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برای کارنکرده از صورتوضعیت خود را برداشت کردند که خیانتی بزرگ در حق مردم است.
وی افزود: با پیگیریهای زیاد صورتگرفته این مهم با تأمین اعتبار ۷۰ میلیاردی از محل مسئولیتهای نفت و ۳۰ میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات استانی فعلاً با پیمانکار جدید فعالیت خود را آغاز کرده است.
تقوی در خصوص پل و دیوار حائل جاده تراب به لنده گفت: پس از بارندگیهای هفتههای گذشته خسارات زیادی به پل ارتباطی لنده به تراب وارد شد که در بازدید مدیرکل راهداری استان بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برای بحث ایمنی پل با ارتفاع ۱۰ متر به عرض ۴ متر اجرایی شده است.