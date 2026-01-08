پخش زنده
رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با جبارعلی ذاکری مدیرعامل راهآهن کشور دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به موقعیت راهبردی استان، توسعه شبکه ریلی را از مهمترین اولویتهای منطقه دانسته و گفت: تقویت حملونقل ریلی نقش مؤثری در رونق اقتصادی، افزایش صادرات، کاهش هزینههای حملونقل و توسعه پایدار منطقه دارد.
مدیرعامل راهآهن کشور نیز با اشاره به برنامههای توسعهای راهآهن، گفت: راهآهن جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با استفاده از ظرفیتهای فنی و اعتباری، پروژههای اولویتدار آذربایجانغربی را با سرعت بیشتری به سرانجام برساند.
در این دیدار که با هدف بررسی وضعیت زیرساختهای حملونقل ریلی استان برگزار شد، آخرین روند پیشرفت پروژههای ریلی آذربایجانغربی، چالشهای اجرایی و راهکارهای تسریع در تکمیل طرحهای نیمهتمام مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.