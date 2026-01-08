به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی در بازدید از میدان میوه و تره‌بار ساری، از ورود دستگاه قضایی برای حل مشکلات موجود در این واحد صنفی خبر داد.

وی در این بازدید با اشاره به مراجعات مکرر صاحبان حجره در میدان میوه و تره بار ساری و وجود پاره‌ای مشکلات و اختلافات در این واحد صنفی، گفت: دستگاه قضایی استان با توجه به اهمیت موضوع و تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی در این خصوص به موضوع ورود کرده و در این راستا بازدید از محل صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در پی برگزاری جلسه با اعضای هیات مدیره میدان میوه و تره بار ساری و استماع سخنان و مشکلات اعضای هیات مدیره و صاحبان حجره، مقرر شد پرونده‌های مرتبط با میدان میوه و تره بار ساری با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و این اطمینان را به اعضای این واحد‌های صنفی می‌دهیم که با توجه به مستندات موجود، محتویات پرونده و دفاعیات طرفین، تصمیمی عادلانه و در چهارچوب قانون اتخاذ و حقی از هیچ فردی ضایع نشود.

پوریانی همچنین به مشکلات مسیر عبور و مرور و دوربرگردان اشاره کرد و گفت: با توجه به بروز حوادث و فوت تعدادی از افراد در این مسیر، موضوع در شورای ترافیک استان مورد بررسی تخصصی قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز، دستور قضایی برای پیشگیری از تصادفات صادر خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: قطعاً با بررسی تخصصی و کارشناسی موضوع و در صورت نیاز با صدور دستور قضایی از سوی دادستان مرکز مازندران از وقوع حوادث و تصادفات در این خصوص پیشگیری خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این بازدید گفت: در راستای احیای حقوق عامه، ضمن حضور در محل جدید میدان میوه و تره بار ساری مشکلات موجود مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

علی اکبر عالیشاه با بیان اینکه دعاوی حقوقی و کیفری به دلیل مماشات و سهل انگاری مدیران سابق این میدان بار در محاکم قضایی استان مطرح و منجر به تشکیل پرونده شده است، افزود: به همه افرادی که در قالب شرکت، کار جمعی انجام می‌دهند تاکید می‌کنم مدیرانی انتخاب کنند که دلسوز سهامداران باشند و در راستای منافع سهامداران حرکت کنند؛ مبادا کاری کنند که بر اساس قانون تحت تعقیب قرار گیرند.

دادستان مرکز مازندران گفت: اگر در رسیدگی‌های قضایی، وجود دلایلی مبنی بر نقش مدیران سابق این مجموعه در مشکلات موجود احراز شود، با توجه به متضرر شدن تعداد زیادی از سهامداران، قطعاً برخورد قاطع و قانونی از سوی دستگاه قضایی با متخلفین صورت خواهد گرفت.

عالیشاه همچنین با اشاره به تعبیه و نصب کیوسک توسط تعدادی از باربری‌ها در حوالی میدان بار ساری گفت: باربری باید در قالب یک مجموعه شرکتی ثبت شود، محل فعالیت باربری نیز باید مشخص باشد که پیگیری قضایی لازم در خصوص این موارد در حال انجام است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان ساری و معاونین قضایی دادگستری مازندران نیز در این بازدید رئیس کل دادگستری مازندران را همراهی کردند.