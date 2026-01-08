پخش زنده
جلسه محلهمحور لنگرود با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان شهرستانی در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان لنگرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، معاون مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تأکید بر ضرورت اجرای مدیریت محلهمحور گفت: تفاوتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محلات ایجاب میکند که تصمیمگیریها و برنامهریزیها بر اساس نیازهای واقعی هر محله انجام شود.
عباس ناصحی در این جلسه با اشاره به ابلاغ نقشه مهندسی فرهنگی استانها از سوی دولت اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ استانها مکلف شدند متناسب با شرایط، ظرفیتها و چالشهای اجتماعی و فرهنگی خود برنامهریزی دقیقتری داشته باشند که استان گیلان نیز با توجه به شاخصهایی نظیر سالمندی جمعیت، تغییر الگوهای خانوادگی و کاهش آمار ازدواج، نیازمند اقدام هدفمند در سطح محلات است.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان میدهد در صورت بیتوجهی به این مسائل، استانها در آینده با بحرانهای اجتماعی جدی مواجه خواهند شد؛ به همین دلیل، تأکید بر رویکرد عملیاتی و زمانبندیشده در اجرای برنامههای فرهنگی ضروری است.
معاون مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی در نبود مدیریت محلهای مؤثر نهفته است، تصریح کرد: امروز مدیریت محلهمحور بهعنوان یک مبنای علمی در دنیا شناخته شده و کشورهایی مانند انگلستان سالهاست تصمیمگیریهای اجتماعی را بر اساس نیازهای محلی انجام میدهند، چراکه مسائل هر محله با محله دیگر متفاوت است.
عباس ناصحی خاطرنشان کرد: نمیتوان یک نسخه واحد برای همه محلات پیچید و برنامهریزیها باید بر اساس ویژگیها، ظرفیتها و آسیبهای خاص هر محله انجام شود تا اثربخشی لازم را داشته باشد.
در ادامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان لنگرود با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حل مسائل محلی گفت: مردم زمانی مشارکت فعال خواهند داشت که عملکرد مسئولان را از نزدیک ببینند و احساس کنند مطالبات آنها بهطور جدی پیگیری میشود.
اسدالله نظری افزود: یکی از اهداف مدیریت محلهمحور، ایجاد انسجام میان دستگاههای اجرایی و تقویت روحیه کار جهادی در سطح محلات است تا اقدامات انجامشده ملموس و اثرگذار باشد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته در شهرستان لنگرود اظهار کرد: بر اساس نیازسنجیها، کمیتههایی در حوزههای عمران و خدمات محلی، محیط زیست، بهداشت و درمان، نشاط و ورزش، امنیت اجتماعی، خدمات حمایتی و معیشتی و امور فرهنگی، آموزشی و دینی تشکیل شده و مسئولیت هر بخش به دستگاههای ذیربط واگذار شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان لنگرود افزود: در این طرح، برای هر محله معتمدانی معرفی میشوند تا ضمن ارتباط مستمر با مردم، پیگیری مطالبات محلی را بر عهده داشته و نقش رابط میان شهروندان و مسئولان را ایفا کنند.