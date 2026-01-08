پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم گفت: اثر تاریخیفرهنگی «مکانرویداد قیام ۱۹دی شهر قم (میراث انقلاب اسلامی)» در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بهزاد احمدی فارسانی گفت : اثر تاریخیفرهنگی «مکانرویداد قیام ۱۹دی شهر قم (میراث انقلاب اسلامی)» به عنوان یکی از شاخصترین جلوههای میراث انقلاب اسلامی استان قم، با شماره ثبت ۳۴۵۱۸ در تاریخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم افزود: در سومین جلسه کمیته استانی ثبت میراث غیرمنقول استان قم که با حضور علیرضا ایزدی مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جمعی از مدیران استانی، ۲۵ آذرماه امسال در این اداره کل برگزار شد؛ پیرامون انتخاب موضوع بحث و همفکری انجام شد و در این جلسه ۲۰ موضوع انتخاب و هم اکنون پرونده آنها در دست تهیه و اقدامات لازم برای طی کردن فرایند ثبت ملی است.
وی گفت : اثر تاریخیفرهنگی «مکانرویداد قیام ۱۹دی شهر قم (میراث انقلاب اسلامی)»، به همراه ۱۹ مکانرویداد مرتبط با انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه در جلسه مذکور انتخاب شدند.
احمدی افزود : فرایند ثبت ملی ۱۹ موضوع دیگر همچون واقعه ۱۵ خرداد، بیت تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، گلزار شهدای علی ابن جعفر (ع)، آرامگاه و گلزار شهدای شیخان و .. در دست اقدام قرار دارد.