فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ جام جهانی لوژسواری در سیگولدای لتونی ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این رقابتها به این شرح اعلام شد:
* انفرادی: (مجموع زمانی دو ران)
۱-فلیکس لُخ از آلمان ۱:۳۵:۴۰۹ دقیقه
۲- یوناس مولر از اتریش ۱:۳۵:۴۹۰،
۳- مکس لانگن هان از آلمان ۱:۳۵:۵۰۸
- در رده بندی کلی انفرادی پس از مرحله چهارم از ۹ مرحله فصل، فلیکس لُخ از آلمان با ۳۴۶ امتیاز صدرنشین است و یوناس مولر از اتریش با ۳۳۰ امتیاز دوم و مکس لانگن هان از آلمان با ۳۱۰ امتیاز سوم هستند.
* دو نفره: (مجموع زمانی دو ران)
۱- لتونی دو (ادواردز شویکس و لوکاس کراستس) ۱:۲۳:۵۰۸ دقیقه
۲- آلمان یک (توبیاس آرلت و توبیاس وندل) ۱:۲۳:۵۸۶،
۳- لتونی یک (مارتینش بوتش و روبرتز پلومه) ۱:۲۳:۵۹۳
- در رده بندی کلی دو نفره پس از مرحله چهارم از ۹ مرحله فصل، آلمان یک (توبیاس آرلت و توبیاس وندل) با ۲۶۶ امتیاز پیشتاز شد و تیم لتونی یک با ۲۶۵ امتیاز دوم و اتریش سه (یوری گات و ریکاردو شوپف) با ۲۴۴ امتیاز در رده سوم هستند.