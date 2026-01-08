به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این رقابت‌ها به این شرح اعلام شد:

* انفرادی: (مجموع زمانی دو ران)

۱-فلیکس لُخ از آلمان ۱:۳۵:۴۰۹ دقیقه

۲- یوناس مولر از اتریش ۱:۳۵:۴۹۰،

۳- مکس لانگن هان از آلمان ۱:۳۵:۵۰۸

- در رده بندی کلی انفرادی پس از مرحله چهارم از ۹ مرحله فصل، فلیکس لُخ از آلمان با ۳۴۶ امتیاز صدرنشین است و یوناس مولر از اتریش با ۳۳۰ امتیاز دوم و مکس لانگن هان از آلمان با ۳۱۰ امتیاز سوم هستند.

* دو نفره: (مجموع زمانی دو ران)

۱- لتونی دو (ادواردز شویکس و لوکاس کراستس) ۱:۲۳:۵۰۸ دقیقه

۲- آلمان یک (توبیاس آرلت و توبیاس وندل) ۱:۲۳:۵۸۶،

۳- لتونی یک (مارتینش بوتش و روبرتز پلومه) ۱:۲۳:۵۹۳

- در رده بندی کلی دو نفره پس از مرحله چهارم از ۹ مرحله فصل، آلمان یک (توبیاس آرلت و توبیاس وندل) با ۲۶۶ امتیاز پیشتاز شد و تیم لتونی یک با ۲۶۵ امتیاز دوم و اتریش سه (یوری گات و ریکاردو شوپف) با ۲۴۴ امتیاز در رده سوم هستند.