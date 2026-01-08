اجلاس عمومی مجمع بسیجیان مهریز در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در نشست اجلاس عمومی مجمع بسیجیان مهریز، مهم‌ترین مسائل شهرستان در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شرکت‌کنندگان به تحلیل ابعاد جنگ ترکیبی و تأثیر آن بر جامعه پرداختند.

سرهنگ دشت‌آبادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز در سخنان خود با اشاره به پیچیدگی جنگ شناختی و رسانه‌ای، بر ضرورت هوشیاری اقشار مختلف و نقش‌آفرینی بسیج در تبیین واقعیت‌ها تأکید کرد.

وی توجه به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در شهرستان را از اولویت‌های فعالیت بسیج دانست و خواستار تقویت هم‌افزایی نهاد‌های مرتبط برای رفع دغدغه‌های مردم شد.

در پایان، بسیجیان و مسئولان حاضر دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره اولویت‌های شهرستان و راهبرد‌های تقویت فعالیت‌های اجتماعی بسیج مطرح کردند.