ه گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حجت‌الاسلام سعید شهواری با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، تسریع فرآیند دادرسی و مدیریت مؤثر ورودی پرونده‌ها در دادگاه‌های استان گفت:طی ۹ ماه گذشته، ۶۳ هزار و ۹۶۴ پرونده به دادگاه‌های صلح استان وارد شده است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: در این مدت، ۷۲ هزار و ۱۰۵ پرونده با متوسط زمان رسیدگی ۵۹ روز مختومه شده که نشان‌دهنده رسیدگی ۱۱۲ درصدی و تعیین تکلیف بخشی از پرونده‌های معوق است.

وی با تأکید بر نقش خطیر دادستان‌ها در جایگاه مدعی‌العموم بیان کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضایی است،اعتراض قانونی و مطالبه‌گری در چارچوب قانون، امری متفاوت از اغتشاش و اخلال در نظم عمومی است و هیچ‌گونه تساهل و مماشاتی در برابر برهم‌زنندگان امنیت عمومی پذیرفته نخواهد شد.

حجت‌الاسلام شهواری افزود: برخورد قاطع، سریع و قانونی با عناصراغتشاش و افرادی که امنیت جامعه را هدف قرار می‌دهند، از وظایف مسلم دادستان‌ها است و این برخورد باید در چارچوب قانون و عدالت، بدون اغماض انجام شود.

وی همچنین بر لزوم اقدامات پیشگیرانه و رصد دقیق تحرکات تأکید کرد و گفت: علاوه بر رسیدگی قضایی، باید با هماهنگی کامل میان دستگاه قضایی، نیرو‌های انتظامی و امنیتی، از شکل‌گیری بستر‌های اغتشاش جلوگیری شود تا پرونده‌ها با دقت و سرعت تکمیل و احکام قانونی بدون تأخیر اجرا شود.

رئیس شورای قضایی لرستان با قدردانی از تلاش رؤسای دادگستری و دادستان‌های استان گفت:دستگاه قضایی لرستان با تکیه بر همدلی، برنامه‌ریزی و تلاش جمعی، در مسیر تحقق عدالت، ارتقای اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی مردم حرکت می‌کند و تداوم این روند نیازمند نظارت مستمر و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مدیریتی است.