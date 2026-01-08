برنامه «فوتبال یک»، با بررسی بازی‌های نیم فصل فوتبال لیگ برتر، رده بندی و فینال کشتی فرنگی جام ترکیه و حساس‌ترین دربی فوتبال اسپانیا، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «فوتبال یک»، با حضور فراز کمالوند سرمربی نساجی و فردین نجفی آقای گل نیم فصل، به تحلیل و بررسی بازی‌های نیم فصل فوتبال لیگ برتر می‌پردازد.

فصل جدید «فوتبال یک» به تهیه‌کنندگی علی صادقی و اجرای پویا خسروی، هر پنجشنبه پخش می‌شود.

شبکه ورزش رقابت‌های بین المللی کشتی جام وهبی امره ترکیه را با حضور نمایندگان کشورمان در اوزان مختلف و به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.

شبکه ورزش رقابت‌های رده بندی و فینال کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه را با حضور کشتی گیران کشورمان در اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم از ساعت ۱۸، با گزارشگری اختصاصی پخش می‌کند.

رقابت‌های بین المللی کشتی جام وهبی امره ترکیه در شهر آنتالیا ترکیه برگزار می‌شود و تیم‌های منتخب کشورمان در این مسابقات به میدان می‌روند.

شبکه ورزش در چارچوب دومین بازی از مرحله نیمه نهایی سوپرجام اسپانیا، ­از ساعت ۲۲:۳۰، تقابل تیم‌های اتلتیکومادرید و رئال مادرید را با گزارشگری نیما تاجیک و به صورت زنده پخش می‌کند.

از فصل ۲۰-۲۰۱۹، سوپرجام اسپانیا با حضور چهار تیم و به میزبانی عربستان سعودی برگزار می‌شود. در تمام این دوره‌ها تنها رئال مادرید و بارسلونا همیشه حاضر بوده‌اند و اتلتیک بیلبائو و اتلتیکو مادرید هر کدام چهار بار به این رقابت راه یافته‌اند. موفق‌ترین تیم این دوره، رئال مادرید است که سه قهرمانی در سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ به دست آورده است.