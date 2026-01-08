به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مهدی سحری گفت: واحد‌های متخلف به دلیل تولید محصول پایین‌تر از سطح کیفی استاندارد، مشمول جریمه، اخطار، الزام به اصلاح یا امحای کالا شدند.

وی اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال، هشت جلسه کمیسیون ماده ۴۲ در راستای اجرای ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برگزار شد که محور اصلی آن، بررسی تخلفات واحد‌های تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد بوده است.

مدیرکل استاندارد کردستان افزود: در این جلسات، پرونده تخلّف ۳۷ واحد تولیدی با محصولات متنوعی از جمله شیر پرچرب، آرد بربری، گاز طبی، همزن، سیم و کابل، خیارشور، کباب‌پز، لنت ترمز، قند، لوله پلاستیکی، فرآورده یخی، عایق رطوبتی، وایر شمع خودرو، سشوار و مخلوط کن مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت.

سحری در ادامه گفت: پس از بررسی‌های کارشناسی، برای ۲۲ واحد تولیدی جریمه نقدی، پنج واحد الزام به بهسازی و اصلاح فرآیند تولید، ۹ واحد اخطار و اخذ تعهّد و برای یک واحد تولیدی رأی امحای کالا صادر شد.

وی با تأکید بر اینکه حفظ سلامت مصرف‌کنندگان خط قرمز سازمان استاندارد است بیان کرد: نظارت مستمر بر واحد‌های تولیدی دارای نشان استاندارد به‌صورت جدی ادامه دارد و با هرگونه تولید خارج از الزامات کیفی، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

هم‌اکنون بیش از ۴۸۰ واحد تولیدی فعال در استان کردستان زیر پوشش استاندارد هستند.