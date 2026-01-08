به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه در نهمین جلسه شورای اداری این شهرستان با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی نه یک سیاست انتخابی بلکه یک ضرورت برای بازگشت به سیاستگذاری صحیح اقتصادی است.

عبدالسلام مام عزیزی افزود: ارز ترجیحی به دلایل گوناگونی به یکی از چالش‌های اصلی دولت تبدیل شده است و با هدف حفظ سبد معیشتی مردم و کمک به خانوار‌های کشور تاکنون ادامه داشته است، ولی با گذشت زمان ناکار آمدی آن آشکار شده است.

مام عزیزی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی گرچه در کوتاه مدت به جهش اقلام مصرفی مردم و افزایش تورم منجر خواهد شد، اما حذف آن سبب می‌شود در بلند مدت به دلیل جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور زمینه کنترل تورم برای سیاستگذاران مالی و پولی تسهیل شود.

وی گفت: توزیع رانت و فساد گسترده در کنار افزایش شدید قیمت جهانی کالا‌های اساسی، عدم اصابت به هدف، از بین بردن بهره وری در بکارگیری نهاده‌های تولیدی و آسیب به تولید ملی و از بین رفتن تعادل مالی دولت از چالش‌های وجود ارز ترجیحی است که رئیس جمهور بر همین اساس دستور آن را صادر کرده‌اند.

سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه، همچنین با اشاره به انتخابات پیش روی میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی ضمن اعلام فراهم شدن تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور و سالم و قانونمند برعدم جانبداری و عدم استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزد‌های احتمالی تأکید و گفت، با متخلفان در این رابطه قانونی برخورد خواهد شد.

پیگیری امور بازگشایی مرزکیله شین، قدردانی از مقام عالی استان، معاونین استاندار، شورای تأمین و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان و مجموعه امدادگران هلال احمر و نیرو‌های مردمی و محلی در کمک به نجات مرزنشینان و قدردانی از اعضای ستاد مدیریت بحران در چند روز گذشته برف و وکولاک، توجه به هشدار‌های هواشناسی، خودحفاظتی ادارات، صرفه جویی در مصرف انرژی، تکریم مردم در ادارات و رعایت نظم اداری از دیگر محور‌های سخنان سرپرست فرمانداری در این جلسه بود.

در ادامه جلسه خالند اسماعیلی بعنوان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری اشنویه و بایزید شریفی بعنوان سرپرست بخشداری نالوس معرفی و از زحمات و خدمات سید یاسر حسینی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی سابق فرمانداری و رحمان نالوسی بخشدار سابق نالوس قدردانی شد.