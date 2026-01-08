معاون فرماندار باروق با بیان اینکه این شهرستان در حال توسعه است، گفت: شهرستان باروق با قدمتی دیرینه و مردمانی بزرگ‌منش باید به جایگاه‌های والای خود برسد و در این زمینه مردم خدمتگزاران خود را همراهی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هادی مصور در سومین جلسه اجرای طرح محله‌محوری که در مسجد شهدای شهر باروق برگزار شد، در پاسخ به مطالبات شهروندان در خصوص وضعیت نانوایی‌ها افزود: در این راستا کمیته نظارت در سطح شهرستان تشکیل شده و نظارت‌ها در خصوص نانوایی‌ها تشدید خواهد شد.

وی در رابطه با احداث بیمارستان در باروق افزود: این مهم در مرحله صدور مجوز‌های لازم است و مجموعه فرمانداری، نماینده شهرستان در مجلس و دانشکده علوم‌پزشکی نیز در حال پیگیری هستند و در آینده نزدیک تحقق خواهد یافت.

مصور با اشاره به تقویت همدلی و اتحاد برای توسعه و پیشرفت شهرستان و در هر محله از شهر و روستا‌ها گفت: طرح محله محوری این مهم را تسهیل می‌بخشد و مردم نیز باید پیشقدم باشند و به فرض در بازگشایی معابر مردم همکاری کنند تا نیازی به مصالحه با شهرداری نباشد.

وی اضافه کرد: باروق روی ریل توسعه قرار گرفته و مدیران این شهرستان به ریاست خانم مسرت فرماندار شهرستان برای توسعه و پیشرفت باروق به صورت شبانه روزی تلاش می‌کنند.

وی افزود: بیان مشکلات به صورت محله‌ای و مشارکت دادن مردم برای حل آنها اثربخش است، چرا که در طول تاریخ انقلاب اسلامی مردم خود را ثابت کرده‌اند و با ورود مردم مشکلات حل شده‌است.