۱۵۹ جواز تأسیس جدید دانشبنیان در البرز در دست اقدام است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز اعلام کرد: این استان به دلیل کیفیت بالا در فروش محصولات دانش بنیان دارای رتبه نخست کشوری است.
محمد انصاری افزود: در نیمه نخست امسال بیش از سه هزار میلیارد تومان فروش محصولات دانش بنیان داشتیم که تا پایان سال این رقم از مرز چهار هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد.
مدیرکل صمت البرز تأکید کرد که برنامه اصلی استان، حرکت به سمت صنایع کمآببر و با ارزش افزوده بالا است.
انصاری در تشریح وضعیت چشمگیر شرکتهای دانشبنیان استان، گفت: کیفیت بالای محصولات دانش بنیان موجب شده تا استقبال مشتریان از آنها بالا برود؛ این موفقیت در حالی حاصل شده که استان با محدودیتهای جدی منابع زیرساختی، به ویژه زمین صنعتی، روبروست.
وی گفت: در زمان حاضر ۳۱۸ پروانه بهرهبرداری صنعتی دانشبنیان در استان فعال هستند که با سرمایهگذاری بالغ بر ۱۰۷ هزار میلیارد تومان، بیش از ۳۲ هزار نفر نیروی کار متخصص را به کار گرفتهاند.
مدیرکل صمت البرز افزود: همچنین، ۱۵۹ جواز تأسیس جدید دانشبنیان با سرمایهگذاری بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی حدود ۱۸ هزار نفر در دست اقدام است.
انصاری گفت: اگرچه البرز در تعداد شرکتها رتبه چهارم کشور دارد، اما هنوز ظرفیت بیشتری برای جذب سرمایهگذار و ایجاد واحد جدیدباقی است.
مدیرکل صمت البرز، محدودیت زمین صنعتی را به عنوان یک عامل تعیینکننده در تدوین راهبردهای بلندمدت صنعت استان معرفی کرد و افزود: آینده صنعت البرز بر مبنای بهرهوری از فضا و منابع خواهد بود.
وی در این خصوص اظهار کرد: با توجه به کمبود زمین در استان البرز، سیاست اصلی ما حرکت هدفمند به سمت صنایع دانشبنیان، کمآببر و دارای ارزش افزوده بالاست؛ ما به دنبال صنایعی هستیم که در فضای کمتر، بیشترین بازده اقتصادی و اشتغال تخصصی را ایجاد کنند تا توسعه استان همگام با محدودیتهای منابع پیش برود.