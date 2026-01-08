به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارشناس هواشناسی گلستان پیش بینی کرد: دمای هوا به ویژه فردا تا ظهر شنبه افزایشی خواهد بود و پیش بینی می شود به ۲۵ درجه سانتی گراد برسد.

سمیه ملاحی گفت : در ارتفاعات استان وزش باد گرم نسبتا شدید،گاها شدید پیش بینی می شود.

وی افزود : با عبور زودگذر سامانه بارشی به تدریج از ظهر شنبه تا صبح یکشنبه شرایط برای افزایش ابر ،وزش باد نسبتا شدید و در برخی نقاط پدیده گرد و خاک ، بارش باران ،پدیده مه و کاهش دما فراهم خواهد بود.

ملاحی پیش بینی کرد: بارش در نواحی کوهستانی به صورت برف و وضعیت دریا از اواخر روز شنبه تا صبح یک شنبه مواج ومتلاطم خواهد بود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۳ گفت: با توجه به افزایش دما مردم درصورت روشن کردن آتش در جنگل بر حسب ضرورت حتما از خاموش شدن آن اطمینان حاصل کنند.

ملاحی گفت: با توجه به افزایش سرعت وزش باد آسیب به برخی سازه ها پیش بینی می شود.

وی افزود : با توجه به پیش بینی بارش باران و پدیده مه رانندگان هنگام تردد در جاده ها احتیاط لازم را داشته باشند.