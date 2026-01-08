به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه مجمع سلامت شهرستان پلدشت با حضور اعضای استانی و شهرستانی این مجمع در سالن اجاماات فرمانداری شهرستان پلدشت برگزار شد.

فرماندار شهرستان پلدشت در این جلسه مجمع گفت: در سال جاری برای ارتقای کیفیت آب آشامیدنی شهر و روستا‌های این شهرستان ۳۳ میلیارد تومان اعتبار جذب شده و هزینه خواهد شد تا مردم منطق شهری و روستایی از آب سالم و بهداشتی و با کیفیت بهره‌مند شوند.

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: برای حل کیفیت آب شهر پلدشت هم در سال جاری ۱۵ میلیارد تومان اعتبار جذب شده و روند اجرای مخزن دو هزار متر مکعبی در این شهر بزودی آعاز خواهد شد

رضا محمودی دبیر سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی هم در این جلسه با تاکید بر اینکه سلامت یک وظیفه همگانی است گفت: لازمه سلامت پیشگیری است و بایستی مشکلات احصاء و نسبت به پیشگیری آن در اسرغ وقت اقدام گردد.