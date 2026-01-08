به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ؛ برهانی نژاد گفت : این طرح قرار است از روز شنبه، ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شود و به‌طور همزمان با دانشگاه‌های علوم پزشکی جنوب و جنوب شرق کشور اجرا خواهد شد. هدف از این برنامه افزایش سطح ایمن‌سازی و جلوگیری از شیوع بیماری فلج اطفال در مناطق مختلف کشور است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از خانواده‌ها خواست تا با همکاری و اطمینان از واکسیناسیون فرزندان خود در این طرح، به سلامت عمومی جامعه کمک کنند.

وی افزود: انتظار می‌رود که اجرای این طرح تاثیر مثبتی بر بهبود بهداشت عمومی و کاهش خطر ابتلا به این بیماری در میان کودکان داشته باشد.

یاداور می شود :اطلاعات بیشتر و جزئیات مربوط به مکان‌های واکسیناسیون به زودی اعلام خواهد شد.