پخش زنده
امروز: -
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از آغاز اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال (پولیو) در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ؛ برهانی نژاد گفت : این طرح قرار است از روز شنبه، ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ آغاز شود و بهطور همزمان با دانشگاههای علوم پزشکی جنوب و جنوب شرق کشور اجرا خواهد شد. هدف از این برنامه افزایش سطح ایمنسازی و جلوگیری از شیوع بیماری فلج اطفال در مناطق مختلف کشور است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از خانوادهها خواست تا با همکاری و اطمینان از واکسیناسیون فرزندان خود در این طرح، به سلامت عمومی جامعه کمک کنند.
وی افزود: انتظار میرود که اجرای این طرح تاثیر مثبتی بر بهبود بهداشت عمومی و کاهش خطر ابتلا به این بیماری در میان کودکان داشته باشد.
یاداور می شود :اطلاعات بیشتر و جزئیات مربوط به مکانهای واکسیناسیون به زودی اعلام خواهد شد.