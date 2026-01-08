به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه که مدیران نظارتی، اجرایی، بانکی و تولیدی حضور داشتند گفت: آنچه که امروز مسائل معیشتی و مشکلات برای شهروندان، فعالان اقتصادی، اصناف، کسبه و بازاریان بوجود آمده ناشی از برخی ترک فعل هاست از این رو این جلسات در راستای حمایت از تولید و اشتغال و کمک به حفظ و ایجاد اشتغال اگر حتی یک مورد هم باشد بسیار مهم و ارزشمند است.

عتباتی ادامه داد: در این زمان لازم است مدیران مضاعف‌تر تلاش کنند و چندین برابر ظرفیت خود برای گره گشایی از مشکلات مردم و کارآفرینان کار کنند و کمک کنند چرخ تولید بچرخد تا خانواده و جوانان دغدغه شغل و معیشت نداشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: امروز خط مقدم در مقابل دشمنان و معاندین اقتصاد و تولید است و تولیدکنندگان افسران این جنگ در شرایط تحریم‌های ناجوانمردانه هستند و بر همه واجب است در راستای عمل به فرمان مقام معظم رهبری در حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان و کارآفرینان و هموار نمودن جاده تولید که موجب رونق تولید و معیشت مردم است کمک کنند.

عتباتی در پایان از همه مدیران حاضر خواست به مانند همیشه با نظر مساعد و تفسیر قوانین به نفع تولید کنندگان و کارآفرینان کمک کنند مشکلات این واحد‌های تولیدی مرتفع و چرخ تولید بچرخد.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه به اهمیت تولید و اشتغال در کاهش جرایم و بزهکاری تاکید کرد.