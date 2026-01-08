مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از کشف و پلمب دو انبار بزرگ حاوی مقادیر قابل توجهی کالای اساسی احتکار شده در شهرستان ایرانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ایرج عزیزی گفت: با اجرای ۲ عملیات بازرسی هدفمند، ۲ انبار بزرگ حاوی هشت تُن روغن و پنج تُن برنج احتکار شده در شهرستان ایرانشهر توسط نیروهای امنیتی و اداره تعزیرات حکومتی شناسایی و پلمب شد.

وی ادامه داد: این عملیات با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و اداره تعزیرات حکومتی ایرانشهر انجام شد و کالاهای کشف شده پس از طی مراحل قانونی، در شبکه رسمی توزیع عرضه می‌شوند تا از التهاب بازار جلوگیری شود.