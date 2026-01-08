یادواره شهید محله در منزل سردار شهید هرمزپور با حضور جمعی از بانوان بسیجی برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهید جواد هرمزپور سال ۱۳۴۲ در روستای کالوس بویراحمد به دنیا آمد. با پیروزی انقلاب اسلامی لباس پاسداری بر تن کرد و برای دفاع از وطن راهی مرزهای شمال غرب کشور شد. با آغاز جنگ تحمیلی ۸ ساله راهی جبهههای جنوب شد. شهید هرمز پور در اکثر عملیاتها شرکت کرد و اغلب نیز در جایگاه فرمانده گردان تا فرمانده تیپ ایفای نقش کرد. شهید هرمز پور در ۲۷ شهریور سال ۱۳۶۲ در حالی که فرماندهی تیپ فاطمه زهرا(س) را به عهده داشت در منطقه عملیاتی زبیدات به شهادت رسید. عصر امروز جمعی از بانوان بسیجی محله گلستان شهر یاسوج با حضور در منزل این شهد والامقام یادواره شهید محله برگزار کردند.