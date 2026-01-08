





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،محمدحسن اسدی، شهردار شیراز با اشاره به افتتاح سیل‌بند‌های سعدی در قالب مرحله پنجاه‌وهشتم جهش عمرانی، گفت: امروز شاهد بهره‌برداری از یکی از پروژه‌های مهم ایمنی شهری هستیم که نقش مؤثری در کنترل سیلاب‌های فصلی و کاهش نگرانی شهروندان منطقه سعدی دارد.

وی با بیان اینکه این سیل‌بند‌ها در حریم شهر و خارج از محدوده خدماتی شهرداری قرار دارند، افزود: با وجود آنکه اجرای این پروژه‌ها جزو وظایف ذاتی شهرداری نبود، اما به‌دلیل تجربه تلخ سیلاب‌های سال‌های گذشته و ورود آب به منازل شهروندان شهرک سعدی، شهرداری شیراز با احساس مسئولیت اجتماعی وارد عمل شد.

اسدی تصریح کرد: در سال‌های گذشته، سیلاب‌ها در چندین نوبت خسارات جدی به منازل مردم وارد کرده بود، اما با احداث این دو سیل‌بند و آزمایشی که در بارش‌های اخیر انجام شد، خوشبختانه سیلاب به سمت مناطق مسکونی هدایت نشد و عملکرد موفق این پروژه به اثبات رسید.

شهردار شیراز با اشاره به اقدامات مکمل در حوزه مدیریت آب‌های سطحی اظهار داشت: علاوه بر این سیل‌بندها، پروژه‌های گسترده آبخیزداری و آبخوان‌داری برای کنترل روان‌آب‌ها و سیلاب‌های موسمی در نقاط مختلف شهر اجرا شده و امروز نیز پروژه‌هایی در مناطق یک، دو، چهار و هشت شهرداری و برخی سازمان‌های تابعه به بهره‌برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع، امروز شاهد افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌هایی به ارزش بیش از هزار و دویست میلیارد تومان هستیم که بخشی از آن مربوط به همین دو سیل‌بند است. این پروژه‌ها توسط سازمان عمران شهرداری شیراز و با طراحی و اجرای مهندسان داخلی شهرداری و تحت نظارت فنی مشاوران اجرا شده است.