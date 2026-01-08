محمدرضا فتاحی ورزشکار بافقی، با عملکردی برتر در رقابت‌های دسته منهای ۹۵ کیلوگرم کاپ آزاد قوی‌ترین مردان ایران، عنوان قهرمانی را به‌دست آورد و جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رقابت‌های کاپ آزاد قوی‌ترین مردان ایران با حضور ورزشکاران برتر کشور در سه رده وزنی منهای ۹۵، منهای ۱۱۰ و مثبت ۱۱۰ کیلوگرم در شهرستان بافق تا پایان هفته جاری در حال برگزاریست. این مسابقات به منظور گرامیداشت و ادای احترام به شهدای شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران برنامه‌ریزی شده است.

در دو روز نخست این رقابت‌ها، ورزشکاران وزن منهای ۹۵ کیلوگرم در آیتم‌های قدرتی شامل حمل چمدان، تک‌حرکت، حمل کنده، توان و آمادگی جسمانی خود را محک زدند. در این وزن، چهار ورزشکار با سابقه حضور در رقابت‌های جهانی شرکت داشتند و آیتم‌ها با استاندارد‌های نزدیک به معیار‌های بین‌المللی طراحی شده بود.

در پایان این رقابت‌ها، محمدرضا فتاحی از بافق با کسب بیشترین امتیاز، قهرمان وزن منهای ۹۵ کیلوگرم شد و جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی را دریافت کرد. میلاد مرعشی، دیگر ورزشکار بافقی، در جایگاه دوم قرار گرفت و جایزه ۵۰ میلیون تومانی را به‌دست آورد و عظیم دیانی از استان کرمان مقام سوم را کسب کرد و جایزه ۳۰ میلیون تومانی دریافت کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، رقابت‌های دسته‌های منهای ۱۱۰ و مثبت ۱۱۰ کیلوگرم در روز‌های پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود و فینال وزن مثبت ۱۱۰ کیلوگرم نیز روز جمعه انجام خواهد شد.