با هدف کنترل قیمت و حذف واسطه‌ها، ساماندهی بازار میوه و تره‌بار و توسعه این بازار‌ها در دستور کار شهرداری مشهد قرار گرفته است.

توسعه بازار‌های میوه و تره‌بار مشهد با هدف کنترل قیمت‌ها و حذف واسطه‌ها

توسعه بازار‌های میوه و تره‌بار مشهد با هدف کنترل قیمت‌ها و حذف واسطه‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد با اشاره به تجربه موفق تهران در خصوص بازار‌های میوه و تره بار گفت: ساختار سازمان ساماندهی مشاغل در تهران به‌گونه‌ای طراحی شده که با بهره‌گیری از اختیارات بازرگانی و شبکه گسترده بازارچه‌ها، نقش مؤثری در تنظیم بازار ایفا می‌کنند.

مهدی یعقوبی با بیان اینکه تهران بیش از ۳۳۰ بازارچه فعال دارد که تحت نظارت دقیق فعالیت می‌کنند، افزود: همین نظارت باعث شده قیمت میوه در سطح شهر به‌صورت خودکار کنترل شود، هرچند از نظر کیفیت، بازار‌های ما برتری دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح شهر مشهد، اظهار کرد: علاوه بر ۲۱ بازارچه میوه و تره بار فعال، بیش از ۲۰ کانکس در نقاط مختلف شهر مستقر کردیم که بازخورد مثبتی داشت.

این مسئول ادامه داد: تصمیم گرفتیم این غرفه‌ها را به‌صورت ثابت حفظ کنیم و با کمک تأمین‌کننده متمرکز، واسطه‌ها را حذف کنیم که این اقدام برای تأثیرگذاری واقعی بر قیمت میوه است.

یعقوبی گفت: در ادامه این روند، شهرداری از ابتدای سال تاکنون سه بازار جدید از جمله بازار شیلات و پروتئین راه‌اندازی کرده که با استقبال خوبی از شهروندان همراه بوده و همزمان با ایجاد این بازارچه‌ها ساماندهی وانت‌بار‌های میوه نیز انجام شده است.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد همچنین به برنامه‌ریزی موفق شهرداری برای شب یلدا اشاره کرد و گفت: ۱۵ روز پیش از یلدا، کانکس‌هایی برای تنظیم بازار در نقاط مختلف شهر مستقر کردیم و عرضه حداقل چهار قلم کالا با قیمت میدان بار را الزامی کردیم که این اقدام باعث شد حتی مغازه‌های اطراف نیز قیمت‌های خود را با غرفه‌های ما هماهنگ کنند.

او با اشاره به برنامه توسعه‌ای شهرداری برای ایجاد بارانداز‌ها و میدان‌های محلی، افزود: در حال هماهنگی با مناطق برای تأمین زمین‌های مورد نیاز هستیم تا شبکه عرضه میوه در شهر گسترش یابد.