جشن گلریزان اجتماعی با هدف حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست در شهرستان خمینی شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار خمینی شهر گفت: در این شهرستان با همکاری اداره بهزیستی بیش از ۲۰۰ کودک بدون سرپرست و بد سرپرست با مشارکت خیران حمایت میشوندکه بیش از ۳۳ کودک زیر ۱۸ سال آنها در خیریه چتر مهربانی ماهان نگهداری میشوند.
اصغر هدایت افزود:این خیریه در خمینی شهر تنها خیریه استان با هدف حمایت و نگهداری کودکان و نوجوانان بدون سرپرست و بد سرپرست است.
وی با اشاره به اینکه این کودکان در محلی استیجاری و با کمترین امکانات آموزش حمایت میشدند افزود: در پویشی با نام حضرت علی (ع) با مشارکت خیران با هدف حمایت از این کودکان خانهی در سه طبقه و با اعتباری افزون بر ۱۵۰ میلیارد ریال خریداری شد و از امروز در اختیار بچههای این خیریه قرار میگیرد.
ابراهیمی مسئول خیریه چتر مهربانی ماهان با اشاره به اینکه برای ۳۳ کودک و نوجوان بدون سرپرست در این خیریه علاوه برنگهداری بچهها درمان، تحصیل و آموزشهای علمی و ورزشی انجام میشود گفت:خانه جدید که با کمک خیران در زیر بنای ۵۰۰ متر و در سه طبقه خریداری شده امکان تفکیک بچههای ۶ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۸ سال وآموزشهای تخصصی را دارد.