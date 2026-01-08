به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فاطمه تنهایی در سومین جلسه شورای معاونان شهرسازی و معماری شهرداری تهران که به میزبانی منطقه ۸ و با حضور نصرالله آبادیان مدیرکل شهرسازی شهرداری تهران و معاونان شهرسازی و معماری مناطق ۲۲ گانه برگزار شد، گفت: این منطقه طی در سه سال متوالی موفق به کسب رتبه برتر شهر تهران در اجرای آرای ماده ۱۰۰ شده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های کالبدی و جمعیتی منطقه ۸ گفت: این منطقه با وسعت حدود ۱۳۲۲ هکتار و جمعیتی نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر، یکی از مناطق پرتراکم پایتخت به‌شمار می‌رود و دارای سه ناحیه و ۱۳ محله است که هشت محله آن در بافت فرسوده قرار دارد.

شهردار منطقه ۸ با بیان اینکه تاکنون حدود ۶۰ درصد از بافت فرسوده منطقه نوسازی شده است، افزود: این اقدامات نقش مؤثری در ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت سکونت و کاهش مخاطرات شهری داشته است.

تنهایی با تأکید بر رویکرد تسهیل‌گرانه مدیریت شهری در منطقه ۸ تصریح کرد: تلاش ما این است که در چارچوب قوانین و ضوابط، امور شهروندان با حداقل بروکراسی اداری و حداکثر همکاری انجام شود و حضور مستمر و پاسخگویی مستقیم همکاران حوزه شهرسازی، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کند.