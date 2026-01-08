پخش زنده
امروز: -
شهردار منطقه ۸ تهران اعلام کرد: این منطقه طی در سه سال متوالی موفق به کسب رتبه برتر شهر تهران در اجرای آرای ماده ۱۰۰ شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فاطمه تنهایی در سومین جلسه شورای معاونان شهرسازی و معماری شهرداری تهران که به میزبانی منطقه ۸ و با حضور نصرالله آبادیان مدیرکل شهرسازی شهرداری تهران و معاونان شهرسازی و معماری مناطق ۲۲ گانه برگزار شد، گفت: این منطقه طی در سه سال متوالی موفق به کسب رتبه برتر شهر تهران در اجرای آرای ماده ۱۰۰ شده است.
وی با اشاره به ویژگیهای کالبدی و جمعیتی منطقه ۸ گفت: این منطقه با وسعت حدود ۱۳۲۲ هکتار و جمعیتی نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر، یکی از مناطق پرتراکم پایتخت بهشمار میرود و دارای سه ناحیه و ۱۳ محله است که هشت محله آن در بافت فرسوده قرار دارد.
شهردار منطقه ۸ با بیان اینکه تاکنون حدود ۶۰ درصد از بافت فرسوده منطقه نوسازی شده است، افزود: این اقدامات نقش مؤثری در ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت سکونت و کاهش مخاطرات شهری داشته است.
تنهایی با تأکید بر رویکرد تسهیلگرانه مدیریت شهری در منطقه ۸ تصریح کرد: تلاش ما این است که در چارچوب قوانین و ضوابط، امور شهروندان با حداقل بروکراسی اداری و حداکثر همکاری انجام شود و حضور مستمر و پاسخگویی مستقیم همکاران حوزه شهرسازی، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کند.