به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حق عائله‌مندی و حق اولاد در بودجه سال آینده مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزایش یافت.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی پس از ارسال نامه رئیس‌جمهور و پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی، مقرر شد در بودجه سال آینده، حق عائله مندی و اولاد به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش یابد.

امیرحسین بانکی‌پور تأکید کرد: هدف این افزایش‌ها، حمایت بیشتر از خانواده‌ها و اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه جمعیت است.

بگفته وی حقوق کارمندان هم به صورت پلکانی معکوس سال آینده افزایش می‌یابد.

برگزاری ۵۰ مراسم معنوی اعتکاف ویژه در استان اصفهان

به گفته حجت الاسلام محمدرضا سرلک معاون فرهنگی و تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان این مراسم ویژه شامل برگزاری ۲۰ اعتکاف مادر و کودک، ۲۰ اعتکاف مادر و دختری، پنج اعتکاف ویژه زوج ها، دو اعتکاف ویژه نوعروسان و سه اعتکاف سه نسل مادربزرگ، مادر و دختر است.

دانشگاه اصفهان پیگیر دغدغه‌های دانشجویان دکتری

مجید مقدم معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه اصفهان گفت: از طریق مکاتبه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پیگیر احداث و اجاره خوابگاه‌های متأهلی دانشجویی، اجرای قانون تخصیص حقوق به دانشجویان دکتری و دادن مهلت برای پرداخت اقساط تسهیلات‌های مختلف رفاهی دانشجویی از جمله مسکن هستیم.