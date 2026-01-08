پخش زنده
دهکهای ۱ تا ۳ از ۱۹ دی میتوانند از اعتبار کالابرگ استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مشمولان کمیته امداد و بهزیستی امکان خرید با کالابرگ را دارند.
دهکهای ۴ تا ۷ از ۲۲ دی امکان خرید با کالابرگ را خواهند داشت.
سایر خانوارها از ۲۸ دی مجاز به استفاده از طرح کالابرگ هستند.
هموطنانی که تاکنون یارانه دریافت نکردهاند هم کالابرگ الکترونیکی میگیرند.
اعتبار مصرف نشده کالابرگ هر ماه به ماههای بعد منتقل میشود.
اقلام مشمول کالابرگ شامل کالاهای اساسی تعیین شده است.
طرح کالابر در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه و ۱۱ فروشگاه زنجیرهای اجرا میشود.
در خرید کالابرگ محدودیتی برای مقدا کالا یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد.
طرح کالابرگ یک میلیون تومانی شامل همه هموطنان ایرانی داخل کشور میشود.
هیچ اجباری برای خرید کل اعتبار در یک مرحله نیست.
خانوارها محدودیت زمانی برای خرید از اعتبار کالابرگ خود ندارند.
همه مراحل ثبت نام در طرح کالابرگ به صورت الکترونیکی انجام میشود.
هیچ نیازی به مراجعه حضوری مردم به ادارات و نهادها نیست.
یارانه بگیران فعالی، بازنشستگان و حذف شدگان یک سال اخیر نیازی به ثبت نام ندارند.
پیامکهای اطلاع رسانی معتبر کالابرگ فقط با سرشماره v.refah ارسال میشود.
هم وطنان برای استعلام مانده اعتبار از نرم افزار شمیم یا بله استفاده کنند.
استعلام مانده اعتبار کالابرگ از کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* نیز امکان پذیر است.
هموطنان مراقب پیامها و لینکهای جعلی کلاهبرداری باشند.
صرفا به پیامکهای رسمی از سرشماره v.refah اعتماد کنید.