استاندار کرمان در پیامی، از حضور پرشور مردم این استان و زائران از سراسر کشور در آیین‌های بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، در این پیام آمده است: «هفته مقاومت و برنامه‌های بزرگداشت سالگرد شهید سلیمانی با شکوه و در امنیت کامل برگزار شد و مردم عزیز کرمان بار دیگر پیوند عمیق و ناگسستنی خود با این سردار دل‌ها را نشان دادند.»

استاندار کرمان همچنین از موکب‌داران و زائران ادامه حضور در این مراسم‌ تقدیر کرد و بیان داشت: «فرماندهی سردار سلیمانی، فرماندهی بر دل‌های مردم و مکتب او چتری به گستردگی همه آزادگان جهان است.»

وی در پایان، از نقش تاثیرگذار نماینده ولی‌فقیه در استان و مجاهدت‌های شبانه‌روزی وی قدردانی کرد.

این مراسم به عنوان نمادی از همبستگی و وحدت مردم، امید به تداوم آرمان‌های انقلاب و مکتب شهید سلیمانی را به تصویر کشید.