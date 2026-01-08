پخش زنده
استاندار کرمان در پیامی، از حضور پرشور مردم این استان و زائران از سراسر کشور در آیینهای بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، در این پیام آمده است: «هفته مقاومت و برنامههای بزرگداشت سالگرد شهید سلیمانی با شکوه و در امنیت کامل برگزار شد و مردم عزیز کرمان بار دیگر پیوند عمیق و ناگسستنی خود با این سردار دلها را نشان دادند.»
استاندار کرمان همچنین از موکبداران و زائران ادامه حضور در این مراسم تقدیر کرد و بیان داشت: «فرماندهی سردار سلیمانی، فرماندهی بر دلهای مردم و مکتب او چتری به گستردگی همه آزادگان جهان است.»
وی در پایان، از نقش تاثیرگذار نماینده ولیفقیه در استان و مجاهدتهای شبانهروزی وی قدردانی کرد.
این مراسم به عنوان نمادی از همبستگی و وحدت مردم، امید به تداوم آرمانهای انقلاب و مکتب شهید سلیمانی را به تصویر کشید.