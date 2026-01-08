پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علمدار در نشست مشترک مسئولان استان با اصناف و بازاریان، ضمن تأکید بر اهمیت تعامل مستمر با اتحادیهها و دستگاههای اجرایی، از پیگیری جدی مشکلات صنفی در دو سطح استانی و ملی خبر داد.
وی، با اشاره به حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی از جمله صمت، جهاد کشاورزی، دستگاههای نظارتی و رؤسای اتحادیهها در این نشست گفت: «موارد و مشکلات صنفی مطرحشده در نشست امروز به دو بخش تقسیم میشود؛ بخشی از مسائل در سطح استان و با استفاده از ظرفیتهای قانونی و کارگروههای موجود، از جمله کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، قابل حل است. بخش دیگر نیز به مسائل ملی مربوط میشود که خارج از استان باید پیگیری شود و این روند تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.»
علمدار با تأکید بر استمرار برگزاری چنین نشستهایی، افزود: قرار است جلسات تخصصی با حضور اتحادیهها و دستگاههای مرتبط بهطور منظم برگزار شود تا مشکلات صنفی بهصورت تخصصی بررسی و رفع شود. این اطمینان را به بازاریان و اصناف میدهیم که مسئولان استان شبانهروزی تلاش خواهند کرد تا هیچ مسئلهای بر زمین نماند و در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع شود.